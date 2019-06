Slovenija zablestela v košarki 3x3

V zadnjih desetih letih je tudi pri nas velik razcvet doživela ulična košarka. Slovenija namreč že vrsto let spada med velesile košarke 3x3, saj Slovenija trenutno zaseda tretje mesto na uradni Fiba lestvici.

Rezultati slovenske moške članske reprezentance:

na evropskih prvenstvih:

- 3. mesto leta 2018,

- 2. mesto leta 2014,

- 2. mesto leta 2017.

Na svetovnih prvenstvih pa je bila dvakrat tretja, in sicer leta 2016 in 2018.

Tudi na klubski ravni so vidni mednarodnimi uspehi moštev Pirana, Ljubljane in Kranja, tako da se je košarka 3x3 samo še bolj trdno zasidrala v srca ljubiteljev te dinamične igre. Na zdnjem svetovnem prvenstvu 3x3 v Amsterdamu je slovenska reprezentančna ekipa Piran 3x3 zares blestela, saj je izpadla šele v četrtfinalu proti zmagovalcem turnirja, Američanom.

Prvakinja med urbanimi ekipnimi športi

Košarka 3x3 je po priljubljenosti prvakinja med urbanimi ekipnimi športi, saj je dovolj preprosta, da jo je mogoče igrati tako rekoč vsepovsod. Igrišča postavijo v središčih mest, kjer turnirji vedno privabijo veliko gledalcev, ki uživajo v izjemno dinamičnem, na trenutke celo grobem preigravanju.

Igra je zahtevna tudi zato, ker poteka na prostem. Pogoji za igro se glede na trenutne vremenske razmere stalno spreminjajo. Čeprav morajo igralci do podrobnosti obvladati vsa pravila košarkarske igre, pa se košarka 3x3 vedno bolj oddaljuje od klasične dvoranske košarke.

Košarka v družbi z nagajivim jamskim škratom Perkmandlcem

Matic Kržišnik iz Idrije se s košarko ukvarja že 20 let. V Idriji trenira mlajše kategorije, igra pa tudi za člansko ekipo, ki uspešno nastopa v 3. SKL. Foto: Robert Zabukovec

Zaradi premalo sredstev v klubih so bili trenerji in vodstva prisiljeni v sistematično delo z mladimi, saj le tako vzgojijo mladi rod košarkarjev. Vpis v košarkarske šole se je povečal, vse več pa je tudi novih projektov v zvezi s to igro – od kampov, košarkarskih počitnic do številnih turnirjev. Eden od takih je tudi pokal Perkmandlc, ki ga drugo leto zapored organizira Matic Kržišnik.

Matic Kržišnik, ki prihaja iz Idrije, se s košarko ukvarja že dvajset let. Trenutno se v KK Hidria, ki je prav ta mesec praznoval 50. obletnico delovanja, posveča treniranju mlajših kategorij, igra pa tudi za člansko ekipo, ki uspešno nastopa v 3. SKL. Poleg zadolžitev v klubu se je Matic v želji po dvigu košarke v Sloveniji vrgel tudi v organizatorske vode. Skupno mnenje celotne ekipe, ki stoji za projektom Perkmandlc, je, da se mora za dvig ravni slovenske košarke dvigniti tudi raven znanja in poznavanje igre pri rekreativcih ter igralcih v nižjih ligah.

Pokal Perkmandlc v šestih slovenskih mestih

Pokal Perkmandlc s tekmovanji na turnirjih pomaga slovenski reprezentanci do nastopa na olimpijskih igrah, ne da bi morali iti skozi kvalifikacije. Tri reprezentance z največjo kvoto so namreč uvrščene neposredno na olimpijske igre. V veliki meri tudi zaradi turnirjev Permandeljc, saj v Sloveniji organizira največje število turnirjev, celo več kot državno prvenstvo.

Organizatorji želijo s turnirjem motivirati igralce, da so košarkarsko aktivni tudi poleti, saj je ligaško tekmovanje v nižjih ligah relativno kratko.

Pokal Perkmandlc bo obiskal šest slovenskih mest (Idrija, Koper, Tolmin, Logatec, Ajdovščina, Dornberk). Na igrišču v Tolminu, kjer bo potekala ena od tekem turnirja, je bila odigrana prva tekma slovenske košarkarske reprezentance.

Poletni popoldnevi in večeri bodo tako tudi letos v znamenju košarke. Manjkalo ne bo zabave, športnega druženja, zanimivih tekem in atraktivnih potez.