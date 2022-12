Šenčur začel s tesnim porazom

Košarkarji iz Šenčurja, ki so bili pred začetkom turnirja na desetem mestu, so ostali brez zmage po predstavi s precej nihanji. Po slabšem začetku je sledila boljša druga četrtina in vodstvo ob polčasu s 44:37, a so ob koncu košarkarji iz Kraljeva spet pritisnili in bili bližje zmagi v rednem delu.

Takrat je slovensko ekipo s prostima metoma rešil Matej Rojc in izenačil na 82:82. Tudi v podaljšku sta bili zasedbi povsem skupaj. Na koncu so bili srečnejši košarkarji iz Kraljeva, čeprav je Šenčur še pol minute pred koncem vodil s 94:91. A Sloga je nato dosegla še dva koša, zadnjega sedem sekund pred koncem, ter tesno slavila.

Za Ggd Šenčur je največ točk, 23, dosegel Dino Murić, za dvojni dvojček mu je zmanjkal en skok. Gaber Ožegović je dodal 17 točk.

Na turnirju se bo v torek predstavil še tretji slovenski udeleženec, domžalski Helios Suns, njegov tekmec bo ob 15. uri moštvo Spars Ilidža. V sredo bo na istem prizorišču še turnir 7. kroga. Ggd Šenčur bo ta dan igral s Podgorico, Krka v četrtek z Osijekom, Helios Suns pa v petek s Pelister-Bitolo.

Preberite še: