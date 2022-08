Razkril, kje imajo še možnosti za napredek

Slovenski košarkarji se na obračun z Estonijo podajajo s popotnico šestih zmagi s pripravljalnih tekem, danes pa bo šlo prvič zares. "Imeli smo veliko pripravljalnih tekem, kar je normalno, da smo se uigrali. Mislim, da imamo še vedno dovolj rezerv, a smo pripravljeni. Pripravili smo se tudi z videoanalizo. Zdaj bo šlo zares. Vemo, da nas pred evropskim prvenstvom čakata dve zelo pomembni tekmi in poskusili jih bomo kronati z zmago. Estonci se nikoli ne predajo, imajo svoj sistem igre, od katerega ne odstopajo. Mi moramo samo igrati svojo igro, narediti razliko in tekmo pripeljati do konca," je pred tekmo poudaril Zoran Dragić.

Slovenci pred pomembnimi testi veliko stavijo na izjemen ekipni duh, ki je že nekaj let stalnica v slovenski izbrani vrsti. "Mislim, da imamo skoraj isto ekipo kot leta 2017. Imamo dobro ekipo, velike apetite, a smo skromni. Vsako tekmo vzamemo posebej, se maksimalno pripravimo nanjo, in tako bo tudi zdaj. Igrati moramo še boljšo obrambo, ob tem pa moramo še bolje držati nadzor nad tekmo. Vemo, kje smo dobri in kje še lahko napredujemo. Ključ bo predvsem v obrambi in skok, potem pa imamo vse. Kemija je res dobra, smo zelo povezani, zdaj pa še bolj zreli, kot smo bili v preteklih letih. Vsak natančno ve, kakšna je njegova naloga," je dejal mlajši od bratov Dragić.

Prvič se je sicer zgodilo, da imajo najboljše evropske reprezentance pred velikim tekmovanjem na sporedu še kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Kljub temu je slovenska reprezentanca osredotočena izključno na obračunu z Estonijo in pripravah tudi na nedeljski spopad z Nemci. Slovenci bodo sicer že v petek odpotovali v München, kjer jih v nedeljo čaka še druga tekma drugega dela kvalifikacij, nato pa se bodo preselili v Köln, kjer se bo čez teden dni začelo evropsko prvenstvo.

Slovenija in Estonija sta do zdaj odigrali štiri tekme. Vse med letoma 1993 in 1995, na vseh štirih pa je zmago slavila Slovenija. "Res gremo tekmo po tekmo. Glavni cilj je trenutno Estonija, in ko bomo to izpolnili, bomo šli na naslednjo nalogo, in to je tekma z Nemčijo, nato bodo šele sledile priprave na ekipo Nemčije in potem bodo naše misli pri evropskem prvenstvu. Mislim, da smo dobro pripravljeni, saj smo dobro stopnjevali svojo formo, znali pa smo stopiti tudi na zavoro, ko je bilo to potrebno. Veseli smo, da se začenja. Zdaj smo res vsi stoodstotno skoncentrirani le delo," je še sklenil član Cedevite Olimpije.

Za pot na SP pred tremi leti na Kitajskem, kamor se Slovenija prvič po 2006 ni uvrstila, je bilo potrebnih sedem zmag v dvanajstih nastopih. Slovenija je na prvih šestih tekmah vpisala štiri zmage, po avgustovskih tekmah z Estonijo in Nemčijo pa jo novembra ter februarja 2023 čakajo še štiri tekme, dve od teh proti Izraelu.

