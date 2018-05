Primorska za zgodovino, Dolenjska za vstop v znan prostor

Dve tekmi, dva obraza, bi lahko rekli po polfinalnih dvobojih med Sixt Primorsko in Krko. Primorci so na domačih tleh prišli do zmage s 17 točkami razlike, Dolenjci pa so v soboto pred svojimi navijači slavili zmago za 14 točk.

Obe moštvi sta najbolj pomembno tekmo sezone že odigrali. Finale druge ABA lige je bil za oboje dan D. Na koncu so se v Čačku velikega uspeha veselil košarkarji Krke, z zmago pa si zagotovili vstopnico za osrednjo regionalno ligo ABA za prihodnjo tekmovalno obdobje.

18.30, Sixt Primorska – Krka, odločilna tretja polfinalna tekma

Že pred tekmo je tako jasno njuna usoda v regionalnem tekmovanju za prihodnjo sezono. Krko bo v elitni regionalni, Primorska pa drugo leto zapored v drugi ligi. A imajo kljub vsemu v obeh taborih željo, da pridejo v veliki finale državnega prvenstva in se zoperstavijo favorizirani Petrol Olimpiji (kot Krka bo igrala v ligi ABA), ki je pričakovano v dveh tekmah izločila Rogaško.

Eni računajo na prednost domačega terena, drugi upajo, da bodo domačo igro preslikali v goste

"Čaka nas odločilna tekma v polfinalu. Smo zelo motivirani in pričakujemo, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu in nam tako pomagali, da pridemo v finale," pred tekmo razmišlja Golemac, ki je v tej sezoni že popeljal Primorsko do pokalne lovorike, vstop v finale pa bi bil zgodovinski dosežek za tako mladi klub.

Danes bo znano, ali bo v finalu nasproti Olimpiji stala Primorska ali Krka. Foto: ABA/Ivica Veselinov

Prvi mož stroke na klopi Krke Simon Petrov bo skušal pripraviti taktiko, da bo še drugič v sezoni na pomembni tekmi preskočil obalnega prvoligaša. Če mu bo to uspelo, bo Krka po štirih letih spet stopila v znan prostor. Leta 2014 se je namreč končala petletna vladavine kluba iz dolenjske prestolnice. Vse od takrat finala ni videl.

"Za uvrstitev v finale bomo morali prikazati enako predstavo kot v soboto. Upam, da nam je ostalo dovolj energije, za željo se ne bojim," pravi Petrov.