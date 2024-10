Svetislav Pešić je lani z orli osvojil srebro na svetovnem prvenstvu, letos poleti pa bron na olimpijskih igrah, nato pa mu je potekla pogodba. Takrat je Pešić sporočil, da se poslavlja od mesta selektorja. "Pred Parizom sem rekel, naj nekdo drug nadaljuje, kar sem začel, ker vidim, da me niso dobro slišali, zdaj pa jim sporočam, da morajo odgovorni, ki bodo v prihodnje vodili zvezo, poiskati novega trenerja. Seveda bom vedno na voljo srbski košarki, vendar se bom obrnil k nekaterim drugim ciljem in projektom, za katere nisem imel časa, saj sem bil 24 ur na dan v službi srbske reprezentance," je takrat dejal Pešić, a je zdaj zgodba dobila zasuk.

Novi predsednik Košarkarske zveze Srbije Nebojša Čović, ki je na tem mestu zamenjal Predraga Danilovića, je vendarle uspel prepričati trofejnega strokovnjaka, da ostane na klopi srbske reprezentance vsaj do konca evropskega prvenstva, ki bo na sporedu prihodnje leto. Kot poročajo srbski mediji, čeprav nova pogodba še vedno ni podpisana, sta se Pešić in Čović ustno dogovorila, si podala roko in dosegla sporazum. Željo, da Pešić ostane selektor Srbije, so sicer jasno in glasno izrazili tudi številni člani srbske reprezentance, med drugim Nikola Jokić in Bogdan Bogdanović.

