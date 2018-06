Poslovil se je še en nekdanji "zmajček"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona košarkarskih upokojevanj se nadaljuje. Po Boštjanu Nachbarju in Dragiši Drobnjaku je športne čevlje na klin obesil še en košarkar, ki je pečat pustil pri ljubljanski Olimpiji. Jiri Welsch, z ljubljanskim klubom tudi prvak lige ABA, se je za ta korak odločil pri 38 letih, potem ko je zadnjo sezono v karieri odigral za domače Pardubice.

Češki reprezentant je v Ljubljani pod taktirko Zmaga Sagadina igral v sezonah 2000/01 in 2001/02 ter je eden tistih, za katerega je bil Tivoli odskočna deska. Sledila je namreč selitev v ligo NBA, kjer je v štirih letih igral za Boston, Milwaukee in oba letošnja finalista – Golden State in Cleveland.

Po vrnitvi v Evropo je igral še za Estudiantes, Charleroi, Nymburk in že omenjene Pardubice. Tam se je njegova pot pred 20 leti tudi začela.