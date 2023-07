Posebna "prošnja" Dallasa glede Dončića in njegove teže?

Medtem ko slovensko reprezentanco danes čaka prva pripravljalna tekma pred letošnjim svetovnim prvenstvom, pa je čez lužo znova ogromno govora o Luki Dončiću in Dallas Mavericks. Tokrat sta bila spet na tapeti fizična pripravljenost in videz Luke Dončića, ki je od konca sezone NBA treniral dvakrat dnevno ter sodeč po fotografijah in posnetkih pošteno izklesal svoje telo.

Kot je zdaj poročal ameriški novinar Tim Cato iz The Athletic, naj bi vodilni možje in strokovni štab Dallasa slovenskega košarkarja to poletje pozvali, naj poleti "zmanjša svojo telesno težo". Dončićeva teža in kondicijska pripravljenost sta bili kljub izjemnim predstavam Ljubljančana v zadnji sezoni pogosta tema razprav košarkarske javnosti.

The Athletic je ob tem še poročal, da naj bi Dončić leta 2021 po koncu olimpijskih iger, na katerih je Slovenijo popeljal do četrtega mesta, na trening kamp Dallasa prišel s 118 kilogrami, s čimer je takrat močno presegel svojo idealno težo, ki naj bi znašala okoli 104 kilograme. To je takrat priznal tudi Dončić, ki je dejal, da si je po olimpijskih igrah vzel tri tedne premora od košarke, v katerih se je malce preveč sprostil.

Dončić je bil na olimpijskih igrah poleti 2021 vodilni mož slovenske izbrane vrste, a v Dallasu naj ne bi bili navdušeni nad njegovo pojavo ob vrnitvi v ZDA. Foto: Reuters

Zdaj je slovenski košarkar obrnil nov list in po prihodu v Slovenijo hitro zagrizel v delo pod nadzorom kondicijskega trenerja Anžeta Mačka, medtem ko se je ob popoldnevih potil v hali Tivoli. Nad "preobrazbo" Slovenca so navdušeni tudi nekateri ameriški ljubitelji košarke, ki verjamejo, da bo Dončić po koncu svetovnega prvenstva dobro pripravljen zakorakal tudi v novo sezono lige NBA. "Njegova boljša pripravljenost se bo poznala tudi v drugem delu sezone, ko bo za košarkarje najtežje," so prepričani v ZDA.

Dončić je sicer v pretekli sezoni za Dallas nastopil na 66 tekmah, v katerih je v povprečju dosegal 32,4 točke, 8,6 skoka in osem podaj na srečanje. Konec tega tedna pa se bo Ljubljančan skupaj z Vlatkom Čančarjem po pravilih, ki jih veleva liga NBA, lahko pridružil tudi pripravam slovenske izbrane vrste, ki se bo po pripravljalni tekmi v Celju preselila v Ljubljano.

