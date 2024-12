Boj za zaključni turnir se začenja v Ljubljani in Novem mestu

Uvodni četrtfinalni tekmi košarkarskega pokala Spar bosta odigrani v Ljubljani in Novem mestu. V Hali Tivoli bomo spremljali obračun ljubljanskih moštev, Ilirije in Cedevite Olimpije, medtem ko se bosta na Dolenjskem pomerili ekipi Krke in Kansai Helios Domžal. Košarkarje nato čakajo še povratna srečanja.