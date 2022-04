Pirova zmaga Fenerbahčeja proti Šiškovemu Bayernu

Košarkarji Fenerbahčeja in Bayerna so odigrali zaostalo tekmo 26. kroga evrolige. Zmagali so Turki z 81:76. Žan Mark Šiško je dal osem točk in imel osem podaj.

Tekma je bila polna preobratov, med drugim je bavarska zasedba tretjo četrtino dobila kar z 31:9 in prešla v vodstvo tudi za deset točk, toda v zadnjih desetih minutah so Turki vrnili s podobno mero, četrtino dobili s 27:14 in se veselili desete zmage v sezoni. Bayern ima tri zmage več. Bavarci so si že v petek zagotovili osmo mesto, ki kot zadnje vodi v končnico.

Pri domačih sta bila najboljša Pierria Henry z 22 točkami in osmimi podajami ter Jan Vesely z 21 točkami in 10 skoki, pri gostih pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Augustine Rubit. Žan Mark Šiško je za Bavarce v dobrih 25 minutah dosegel po osem točk in podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

Evroliga, zaostala tekma:



Ponedeljek, 4. marec:

Fenerbahče : Bayern 81:76

Henry 22, Vesely 21; Rubit 17, Hilliard 13, Šiško 8 točk, 8 as., 3. sk.

Lestvica:



1. Barcelona* 27 tekem - 77,8-odstotna uspešnost

2. Olympiacos* 28 - 67,9°%

3. Real Madrid* 27 - 66,7%

4. Armani Milano* 27 - 66,7%

5. Anadolu Efes* 26 - 57,7%

6. Maccabi Tel Aviv* 26 - 57,7%

7. AS Monaco* 27 - 51,9%

8. Bayern München* 25 - 50%

-----------------------------------------

9. Baskonia 28 - 42,9%

10. Alba Berlin 26 - 42,3%

11. Crvena zvezda 27 - 40,7%

12. Fenerbahče 25 - 38,5%

13. Panathinaikos 26 - 30,8%

14. Asvel 27 - 29,6%

15. Žalgiris 28 - 28,%



* uvrščeni v končnico

Opomba: CSKA Moskva, Zenit Sankt Peterburg in Unics Kazan so izključene iz evrolige zaradi ruske invazije na Ukrajino.