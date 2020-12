Paul George bo vsaj še štiri leta član LA Clippers

"Glede na to, da sem odraščal na jugu Kalifornije, sem si vedno želel igrati v Los Angelesu, kjer živijo vsi moji prijatelji in družina. Ponosen sem, da lahko rečem, da sem tu doma in veselim se uspehov na igrišču in izven njega v prihodnjih letih," je v izjavi za javnost zapisal George.

K Clippers je George prišel julija 2019 in prvo sezono končal s povprečjem 21,5 točk, 5,7 kokov, 3,9 podaj in zanj rekordnim 41,2 odstotnim metom za tri točke.

Preberite še: