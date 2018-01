Olimpiji se končno vsaj malo smeji, Juretu Zdovcu še zdaleč ne #video

Petrol Olimpija se je po sedmih zaporednih porazih v ligi ABA v soboto veselila morda največje zmage v letošnji sezoni, proti Cedeviti. Kaj so o trenutnem stanju v ljubljanskem klubu povedali Peter Vilfan, Ivo Daneu in Janez Dervarič in kako je grenak poraz v Tivoliju sprejel trener Zagrebčanov Jure Zdovc, poglejte v prispevku iz oddaje Zicer na Planet 2 (vsak ponedeljek ob 20.00).

Olimpija je pretekli konec tedna odigrala kar dve tekmi v dveh dneh. Posebej se je razveselila tesne zmage v Tivoliju nad Cedevito v ligi ABA. Zagrebčane je, potem ko je skoraj zapravila prednost 18 točk, premagala s 65:64. Prišla je do šeste zmage v jadranski ligi na 18 tekmah in Cedeviti, ki je pri vrhu, prizadejala peti poraz.

Iz tabora Petrol Olimpije:

Potem so Ljubljančani z novim trenerjem Zoranom Martićem v nedeljo v prvenstvu na istem prizorišču premagali še Šenčur s 64:59 in z dvema zmagama zaokrožili teden, v katerem so bili v sredo v Evropi poraženi, na gostovanju v ligi prvakov so pri Venezii izgubili z 67:84.

Medtem ko se je krivulja rezultatov Olimpije dvignila, pa se je v drugo smer obrnila pri zagrebški Cedeviti. Po sobotnem porazu v Ljubljani so v nedeljo zvečer izgubili še v Zadru, na tekmi hrvaškega prvenstva.

Iz tabora Cedevite:

V januarju je ekipa Jureta Zdovca odigrala 11 tekem in jih izgubila kar sedem. Podobno kot Olimpija se morajo Zagrebčani spopadati z zahtevnim ritmom štirih tekmovanj. Oboji so letos odigrali 47 tekem. O krizi zagrebškega kluba sta za Zicer spregovorila Zdovc in Džanan Musa.