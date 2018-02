Olimpija našla zamenjavo za Battla v Avstraliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitchell McCarron meri v višino 191 cm in igra na mestu organizatorja igre. V preteklosti je 25-letni košarkar nastopal tudi za Metro State v NCAA2 ligi, kjer je bil soigralec bivšega igralca Petrola Olimpije Brandona Jeffersona.

V zadnjem letu študija v sezoni 2014/2015 je v povprečju dosegal 20,8 točke, 5,7 skoka in 4,6 podaje na tekmo. V Evropi je bil prvič v sezoni 2015/2016, ko je uspešno nastopal za Palencio v španski drugi ligi.

Aktualno sezono 2017/2018 je začel v Avstraliji, kjer je do konca avstralske lige nastopal za ekipo Cairns Taipans in v povprečju dosegal 11,2 točke, 6,8 skoka in 3 podaje na srečanje.

Igralec je bil za Petrol Olimpijo uspešno registriran za nastopanje v drugem delu slovenskega državnega prvenstva in se bo ekipi pridružil v najkrajšem možnem času. McCarron in Petrol Olimpija sta podpisala pogodbo do konca sezone 2017/2018.