Olimpija ni magnet: ne doma ne v gosteh

Foto: Vid Ponikvar

Pri ligi ABA so po dramatični finalni seriji, v kateri je Budućnost ugnala Crveno zvezdo, objavili uradno statistiko obiskanosti tekem. Iz te je razvidno, da si je največ gledalcev ogledalo tekme novega podprvaka, sledijo Partizan, Zadar, Budućnost ...

Beograjska prevlada: Partizan doma, Crvena zvezda v gosteh

Pri obiskanosti domačih tekem izstopajo beograjska velikana Crvena zvezda in Partizan ter Zadar, ki že tradicionalno velja za košarkarsko mesto. Čeprav ni zaigral v končnici, se lahko s povprečno najboljšim obiskom pohvali Partizan. Domače tekme črno-belih si je v povprečju ogledalo 4.591 gledalcev. Partizan je tudi gostujoči magnet, a ga je na koncu vendarle prekosil donedavni evroligaš – Crvena zvezda (3.800). Precej slabše se je "odrezala" Budućnost. Novopečeni prvak iz Podgorice ima namreč četrto najbolj številčno občinstvo, v gosteh pa je peti najbolj gledan klub.

Olimpija pod povprečjem

Skupno si je tekme lige ABA v sezoni 2018/18 ogledalo skoraj 400 tisoč gledalcev ali v povprečju 2.547 na tekmo. Gre za drugo najvišje povprečje v zgodovini tega tekmovanja (na vrhu ostaja sezona 2012/13 z 2723 gledalci na tekmo). Med tistimi, ki so pripomogli k nižji povprečni številki, pa je bila tudi Petrol Olimpija. Ljubljana je bila z dvoranama Stožice in Tivoli šele na devetem mestu. Na 11 tekmah se je na tribunah znašlo vsega 16 tisoč gledalcev. Skromnejši domači obisk so imeli le Cedevita, Cibona in FMP. Nič kaj večji magnet pa zmaji niso niti v gosteh, kjer so na sedmem mestu.