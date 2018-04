Okrepitev in konkurenca za Dončića

Sergio Llull se vrača

Sergio Llull se vrača. Foto: Reuters

Osem mesecev in pol po tem, ko se je huje poškodoval na pripravljalni tekmi med Španijo in Belgijo, je španski zvezdnik madridskega Reala Sergio Llull pripravljen na vrnitev pod koše. Zaradi strganih kolenskih vezi je izpustil EuroBasket 2017 in celoten dozdajšnji del sezone 2017/18. Povsem natančno, manjkal je na 28 ligaških in 32 evroligaških tekmah. Najkoristnejši igralec evrolige iz pretekle sezone se bo vrnil na sredini tretji tekmi četrtfinalne serije, v kateri je rezultat med Panathinaikosom in Realom po dveh tekmah v Atenah izenačen (1:1).

Odšel kot vodja, vrnil se bo kot …

Osrednje vprašanje je seveda, koliko bo lahko 190 centimetrov visoki branilec na voljo trenerju Pablu Lasu, ki se že vso sezono ubada s poškodbami svojih igralcev (Gustavo Ayon, Anthony Randolph, Ognjen Kuzmić, Facundo Campazzo…). Pred poškodbo je bil nesporni vodja ekipe na parketu, tisti, okrog katerega se je igra vseskozi vrtela. Vsekakor bo Laso vesel razširitve igralskega kadra, ki je na prvih dveh tekmah pokazal dva različna obraza. Na prvi tekmi so bili Španci povsem izgubljeni v grškem peklu, medtem ko so na drugi tekmi vendarle pokazali več čvrstosti in predvsem raznolikosti. Dodana vrednost so bili predvsem igralci s klopi, v prvi vrsti Felipe Reyes in Jaycee Carroll, ki sta krepko presegla svoje povprečje.

Luka Dončić se ni znal otresti obrambnih okovov Panathinaikosa. Foto: Sportida

Sreča v nesreči: Luka Dončić

V mesecih, v katerih je Llull okreval, je v polnem sijaju zablestel Luka Dončić, sprva v reprezentančnem dresu, nato pa je v Madridu s pridom izkoristil soigralčevo odsotnost. Za Real je bil svojevrstna sreča v nesreči. Prevzel je namreč vlogo prvega dirigenta igre in predvsem tistega, ki vzame žogo v odločilnih trenutkih. V tej vlogi se je mladenič iz Ljubljane odlično znašel in bil statistično najboljši igralec Reala. Skromnejši je bil njegov učinek v četrtfinalu, kjer se je Panathinaikos v obrambi osredotočil prav na rezanje Dončićevih kril. Pri tem je bil zelo uspešen, saj Dončiću ni pustil do sape.

Real z navezo Lull - Dončić

Na dveh tekmah v Atenah je Luka skupaj dosegel 18 točk, od tega kar 12 s črte prostih metov (zadel je še dve trojki). Manjkali so tako njegovi prodori kot tudi meti s polrazdalje. Ko se je znašel pred obrambnim zidom, resda ni silil metov, a po drugi strani tudi ni našel poti do zanj značilne igre s strelsko drznostjo in lucidnimi podajami. V takšnem položaju se letos še ni znašel, zato bo zanj nadaljevanje serije velik izziv. Prav Dončić, ki je zdaj še toliko bolj pod drobnogledom oglednikov iz lige NBA, je torej tako največji dolžnik kot tudi potencialni jeziček na tehtnici. Ob tem bo seveda zanimivo opazovati, na kakšen način bo trener razdelil minutažo oziroma na kakšen način bo v igro znal vključiti tako Lulla kot Dončića. V tem primeru torej Španec ne bi bil Slovenčev konkurent v boju za kolač minut, temveč predvsem okrepitev.