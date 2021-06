Nika Barič se vrača v Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentantka Nika Barič, ki bo čez nekaj dni zaigrala na svojem tretjem zaporednem evropskem prvenstvu, si je našla novega delodajalca. Kapetanka slovenske vrste se po enem letu igranja v Turčiji vrača v Rusijo. Tam bo v prihajajoči sezoni znova zaigrala za Dinamo Kursk, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Pri Dinamu iz Kurska, za katerega je Baričeva igrala že v sezoni 2019/20, bo moči združila s še eno slovensko reprezentantko Evo Lisec. Dinamo je ruski podprvak, ki igra tudi v evroligi.

Baričeva, ki letos dopolnila 29 let, je prve košarkarske korake naredila v rodnih Trbovljah, uspešno člansko kariero pa začela graditi v Celju. Iz Celja se je leta 2011 podala v Rusijo ter do leta 2015 naprej igrala za Spartak iz Moskve, nato pa štiri sezone za Jekaterinburg, s katerim je serijsko osvajala lovorike. Med drugim se je trikrat (2016, 2018 in 2019) veselila tudi evroligaškega naslova.

V sezoni 2019/20 je igrala ravno za Dinamo Kursk, v pretekli sezoni pa je bila ena od glavnih nosilk igre turškega Elaziga in v evropskem pokalu na petih tekmah v povprečju dosegala 9,8 točke, 3,6 skoka in 7,6 podaje na srečanje.

Kapetanka Slovenije je za slovensko izbrano vrsto debitirala 27. avgusta 2008, do danes pa je zbrala 43 uradnih nastopov.