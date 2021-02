Večer strelskih rekordov, Dončić ponovno brez tekme

V noči na soboto je bilo v ligi NBA zelo pestro pa čeprav je že drugič zapored brez tekme ostal Luka Dončić. Tekma med Houstonom in Dallasom je bila namreč zaradi predvidenih slabih vremenskih razmer preložena na drug termin. Na sporedu je bilo devet tekem, med drugim je Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja slavil na gostovanju pri Cleveland Cavaliers. Močno odzvanjata dosežka Jamala Murraya in Joela Embiida.

Noč v ligi NBA je tako še drugič zapored minila brez Dallas Mavericks in Luke Dončića. Bil pa je na delu Denver z Vlatkom Čančarjem, ki je s 120:103 odpravil Cleveland Cavaliers. Nuggets so si že v prvem polčasu priigrali prednost, ki je do konca obračuna niso več izpustili iz rok (69:50). Izjemen obračun je za Jamalom Murrayem, ki je dosegel kar 50 točk in je dosegel svoj strelski rekord v ligi NBA. Iz igre je metal s kar 84-odstotno natančnostjo (21/25, 8/10 trojke), ob tem pa je zanimiv podatek, da niti enkrat ni stal na črti za proste mete. Postal je prvi igralec v ligi NBA, ki je 50 točk dosegel brez doseženega prostega meta. Njegov soigralec Čančar se v 2:23 minute, ki jih je preživel na parketu, ni vpisal v statistiko. Pri Clevelandu, ki je izgubil še devetič zapored, je bil s 23 točkami najučinkovitejši Collin Sexton.

50 točk Murraya:

A izjemna noč ni le za 23-letnim košarkarjem Denverja. 50 točk je v svojo statistično biro vknjižili tudi Joel Embiid, ki je s Philadelphio ugnal Chicago (112:105). Embiid je ob zmagi ujel še 17 odbitih žog. 213 centimetrov visoko košarkar je za strelski uspeh kariere iz igre potreboval 26 metov, ob tem pa je bil uspešen 17-krat (prosti meti 15/17. Dvojni dvojček je ob zmagi vknjižil tudi Tobias Harris (22 točk, 12 skokov), pri Chicagu je bil s 30 točkami najbolj razpoložen Zach LaVine.

50 točk Embiiida:

Konec zmagovitega niza najboljše ekipe lige

Velik podvig pa je uspel košarkarjem Los Angeles Clippers, ki so prekinili niz devetih zaporednih zmag Utah Jazz. Clippersi so v domači dvorani s 116:112, Kawhi Leonard je ob tem dosegel 29 točk, šest sekund pred koncem pa je z zadetima prostima metoma potrdil zmago domačih. Pri najboljšemu moštvu lige, ki je zabeležilo šele šesti poraz v tej sezoni, je Donovan Mitchell vknjižil 35 točk.

Liga NBA, 19. februar: Cleveland Cavaliers : Denver Nuggets 103:120

Sexton 23, Allen 20 (10 skokov); Murray 50, Porter 22 (7 skokov), Jokić 16 (12 skokov, 10 asistenc), ..., Čančar brez točke v dveh minutah. Orlando Magic : Golden State Warriors 124:120

Vučević 30 (16 skokov, 10 asistenc), Fournier 28 (6 asistenc), Ross 24; Curry 29 (7 skokov, 11 asistenc), Oubre Jr. 26 (7 skokov). Boston Celtics : Atlanta Hawks 121:109

Walker 28; Tatum 25 (8 skokov); Young 31 (11 asistenc), Capela 24 (15 skokov), Hill 12. Philadelphia 76ers : Chicago Bulls 112:105

Embiid 50 (17 skokov), Harris 22 (12 skokov, 7 asistenc); LaVine 30, Carter Jr. 15. Memphis Grizzlies : Detroit Pistons 109:95

Morant 29, Valančiunas 17 (15 skokov), Anderson 16; Grant in Wright po 16, Jackson 15 (7 skokov). Milwaukee Bucks : Oklahoma City Thunder 98:95

Antetokounmpo 29 (19 skokov, 8 asistenc), Middleton 20 (8 skokov); Dort 17, Gilgeous-Alexander 14. New Orleans Pelicans : Phoenix Suns 114:132

Ingram 25, Williamson 23, Ball 21 (12 asistenc); Booker 23, Crowder 20, Kaminsky 17 Minnesota Timberwolves : Toronto Raptors 81:86

Towns 19 (13 skokov), Beasley 13; Powell 31, VanVleet 12 (7 skokov). Los Angeles Clippers : Utah Jazz 116:112

Leonard 29, Williams 19; Mitchell 35, Bogdanović 23, Clarkson 19. Preloženi tekmi:

Houston Rockets - Dallas Mavericks

New York Knicks - San Antonio Spurs

