Dončić proti vročemu zvezdniku, s katerim so ga zamenjali

Po črnem nizu so košarkarji Dallasa v zadnjih štirih tekmah zbrali tri zmage, dve na zadnjih dveh tekmah. Zdaj bodo skušali ostati na zmagovitih tirnicah in v noči na sredo premagati Atlanto. Luko Dončića torej čaka obračun s klubom, ki ga je leta 2018 izbral na naboru lige NBA, potem pa ga zamenjal za Trayja Younga, ki v tej sezoni blesti in je trenutno skoraj pri povprečju 30 točk. Na delu bo tudi Vlatko Čančar, ki z Denverjem gosti Cleveland.