Škandal v Srbiji: finale prekinjen, Crvena zvezda morda že prvakinja

Navijači so v Beogradu poskrbeli za nov izgred in prekinili drugo tekmo finala košarkarskega prvenstva med Partizanom in Crveno zvezdo. Kot piše srbska tiskovna agencija Tanjug, bo Crvena zvezda tekmo dobila za zeleno mizo z 20:0, s čimer bi dobila finalno serijo z 2:0 v zmagah.

Tekmo so prekinili po številnih žalitvah navijačev, ki niso zadovoljili le z neprimernim besednim izzivanjem. S tribune so proti košarkarjem Crvene zvezde nato začeli leteti različni predmeti.

Košarkarji Crvene zvezde, med katerimi so si Partizanovi navijači za žalitve posebej izbrali Miloša Teodosića, Nemanjo Nedovića in predsednika kluba Nebojšo Čovića, so nato zapustili parket. Partizan je ob prekinitvi v tretji četrtini vodil s 57:45. Teren so nato zapustili tudi sodnik in košarkarji Partizana. Navijači na tribunah pa so vztrajali in niso sledili navodilom, naj zapustijo dvorano.

Tanjug dodaja, da tudi košarkarji Partizana niso želeli nadaljevati tekme brez svojih navijačev. Ko je bila dvorana namreč prazna, se niso vrnili na igrišče, kjer so jih čakali sodniki in tekmeci. Po 15 minutah čakanja je sodnik piskal konec srečanja. Tako ena kot druga ekipa sta se že odzvali z uradnima izjavama.

Crvena zvezda, sudije i delegat na ovaj način žele da dodele titulu državnog prvaka Crvenoj zvezdi. KK Partizan Mozzart Bet u takvom skandalu ne želi da učestvuje.



Crvena zvezda, sudije i delegat na ovaj način žele da dodele titulu državnog prvaka Crvenoj zvezdi. KK Partizan Mozzart Bet u takvom skandalu ne želi da učestvuje.

#kkcz ogorčen je i osuđuje sva dešavanja tokom utakmice broj 2 finala Superlige, ali i pokušaj iznošenja neistina od strane KK Partizan kasnim saopštenjem u kome se osim gomila laži navodi i "da je dogovor bio da se utakmica nastavi u četvrtak"?

Uradni napovedovalec obvestil o preložitvi tekme, direktor KLS odločitev zanikal

Težava je nastala po objavi uradnega napovedovalca tekme, ki je dejal, da se bo srečanje nadaljevalo v četrtek, a uradne osebe tekme te odločitve niso sprejele. "Edina pristojna sta prvi sodnik in delegat, vse informacije dobimo od njiju. Za to, kar je naredil uradni napovedovalec, nimam razlage. To je bila njegova odločitev oziroma odločitev s soglasjem nekoga drugega. To se ne bi smelo zgoditi in škoduje Partizanu. Ves čas sem bil v stiku z delegatom in vem, kaj so storili. Vse so naredili v skladu s propozicijami tekmovanja." je po tekmi za kamere televizije Sport Klub dejal direktor Košarkarske lige Srbije Aleksandar Grujin.