Murić z dekletom proslavljal odhod k Olimpiji, nato je sledil klic, ki je vse spremenil

Za Eda Murića se sezona ni začela najbolje. Pri evroligaškem Anadolu Efes ni dobil takšne priložnosti, kot je upal, na koncu pa ostal na stranskem tiru. Praktično je bil že dogovorjen, da okrepi Petrol Olimpijo, a se je tik pred zdajci zgodil zasuk in odšel je na Poljsko. Ta teden so njegove misli usmerjene v reprezentanco, ki jo čakata tekmi v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo na Kitajskem 2019.

Po osvojeni zlati medalji na EuroBasketu v Istanbulu je Edo Murić ostal v tem turškem mestu, saj je okrepil vrste Anadolu Efesa. A se v turškem klubu ni naigral. V domačem prvenstvu sploh ni dobil priložnosti, v Evroligi pa mu ni uspel veliki met. V 14 minutah je v povprečju dosegal po dve točki in imel obrobno vlogo.

Ko so v klub pripeljali Zorana Dragića – na žalost je zaradi poškodbe kolena že končal sezono –, je bilo jasno, da si mora poiskati nov klub. "Žal mi je, da se zgodba ni iztekla, kot sem si želel. Višja sila je bila. Bil sem poškodovan. Trudil se bom, da se vrnem na tisto raven, kamor spadam," je optimističen Murić.

Kljub vsemu Olimpija ostaja njegova želja

"Ko sem peljal dekle na večerjo, da proslaviva odhod k Olimpiji, je prišel nov klic. Ponudbe nisem mogel odbiti. Finančno je bila bistveno boljša. Vso noč nisem spal, na koncu pa sem se odločil za odhod na Poljsko." Foto: Urban Urbanc/Sportida Praktično vse je bilo že dogovorjeno s Petrol Olimpijo, a se je v zadnjem trenutku zgodba spremenila: "Zelo blizu Olimpiji sem bil. Z Romanom (direktor kluba roman Roman Lisac, op. a.) sva bila dosti v stiku. Videl sem, da delajo zanimivo zgodbo. Osem ur sem bil oddaljen od tega, da postanem član Olimpije. Na koncu se ni uresničilo. Zdaj se ni, a se bo zagotovo v prihodnosti. Moja želja od mladosti je, da nekoč postanem igralec Olimpije. Če bo le mogoče, bom željo uresničil. Ko sem peljal dekle na večerjo, da proslaviva odhod k Olimpiji, je prišel nov klic. Ponudbe nisem mogel odbiti. Finančno je bila bistveno boljša. Vso noč nisem spal, na koncu pa sem se odločil za odhod na Poljsko."

Ali je bila ta odločitev prava, bo Murić analiziral po koncu sezone. Na Poljskem dela pod taktirko slovenskega strokovnjaka Andreja Urlepa, zdaj pa ima misli usmerjene v reprezentanco. Prvi kvalifikacijski ciklus je moral izpustiti, saj je bil takrat še član Anadolu Efesa. In ker evroligaški košarkarji med sezono zaradi urnika ne morejo nastopati za reprezentanco, je moral obračuna z Belorusijo in Španijo spremljati prek televizije.

"Črnogorci so temperamentni in nikomur ne dovolijo, da jim doma vzamejo dve točki"

Želja sta zmagi v Podgorici in Minsku. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Fante sem gledal. Zelo žal mi je poraza proti Španiji. Vem, kako je tam težko igrati. Fantje so dali vse od sebe. Zdaj je nov cikel, nova zgodba in upam, da se bomo vrnili z dvema zmagama. Črnogorci so temperamentni ljudje. Nikomur ne dovolijo, da jim na domačem terenu vzamejo dve točki. Vemo, da bo pravi boj do zadnje sekunde. Gremo po zmago. Mi smo evropski prvaki," je dejal mlajši od bratov Murić.

Slovenska reprezentanca se bo v petek v Podgorici najprej pomerila s Črno goro, tri dni pozneje pa v Minsku še z Belorusijo.

Lestvica skupina A Španija 2 tekmi – 2 zmagi Črna gora 2 – 1 Slovenija 2 – 1 Belorusija 2 – 0