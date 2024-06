Mojca Jelenc (2003, 200 cm) je v Celju osvojila po šest državnih in pokalnih naslovov, trikrat pa se je veselila tudi naslova v regionalni ligi Waba. Leta 2021 je bila proglašena za najboljšo mlado igralko lige Waba, bila je MVP kadetskega evropskega prvenstva B divizije leta 2019, novembra 2021 pa je debitirala tudi v članski reprezentanci Slovenije, za katero je doslej zbrala šest nastopov.

Slačilnico španskega prvaka si bo delila z nekaterimi največjimi zvezdnicami evropske in svetovne košarke, kot so Alba Torens, Alina Algupova, Kayla Alexander, Stephanie Mavunga, Leticia Romero in Cristina Quvina. Jelenčeva bo 19. košarkarica, ki bo po odhodu iz Celja zaigrala v evroligi, je sporočil celjski klub.

"Zahvalila bi se rada Cinkarni Celje za šest nepozabnih sezon, ki sem jih preživela v knežjem mestu. Hvala za pomoč in zaupanje Damirju Grgiću, Juretu Krajncu, Althei Gwashavanhu, Benjaminu Ograjšku, Urošu Kranjcu, Borutu Kopu in še mnogim neimenovanim, ki so me podpirali in spremljali vsa ta leta," je ob odhodu v Španijo za spletno stran Cinkarne Celje dejala Mojca Jelenc.

"Mojca Jelenc je zagotovo ena ključnih košarkaric naše generacije, ki se je že zelo mlada z zlatimi črkami zapisala v zgodovino našega kluba. Ko je prišla v naš klub, smo ji obljubili maksimalne pogoje za delo in napredek, ko bo prerasla našo sredino, pa pomoč pri navezavi stikov z uglednimi evropskimi klubi. Vesel sem, da smo izpolnili obljube in da Mojca odhaja v enega najboljših klubov v Evropi," je dodal predsednik Cinkarne Celje Borut Kop.