Disciplinska komisija košarkarske lige Aba je s tremi tekmami prepovedi igranja kaznovala branilca Crvene zvezde in nekdanjega srbskega reprezentanta Miloša Teodosića. Razlog za to so grožnje sodnikom po tekmi z Budućnostjo v Beogradu, ki so jo Beograjčani izgubili z 89:96. Poleg tega bo moral Teodosić plačati tudi 7500 evrov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.