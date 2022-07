Miles Bridges obtožen družinskega nasilja

Iz okrožnega tožilstva v Los Angelesu so sporočili, da je Bridges obtožen tudi zlorabe otrok. "Otroci, ki so priča nasilju v družini, so še posebej ranljivi in vpliv na njih je neizmeren," je dejal okrožni tožilec George Gascon in ddoal: "Bridges bo odgovarjal za svoja dejanja, mi pa bomo podpirali žrtve v tem težkem procesu."

Štiriindvajsetletnik se je po incidentih 29. junija sam predal oblastem. Po navedbah tožilstva se je incident zgodil "približno 27. in 28. junija".

"Nekomu sem dovolila, da je uničil moj dom, me zlorabil na vse možne načine ..."

Po plačilu varščine v višini 130.000 dolarjev (127.000 evrov) so ga izpustili, a je zatem njegova žena Mychelle Johnson na Instagramu objavila fotografije, na katerih so vidne poškodbe njenega obraza in telesa.

"Sovražim, da je prišlo do tega, vendar ne morem več molčati. Nekomu sem dovolila, da je uničil moj dom, me zlorabil na vse možne načine in za vse življenje povzročil duševno travmo najinim otrokom," je zapisala na družbenem omrežju. "Ne bom dovolila, da bi me njegovi bližnji še naprej utišali in še naprej lagali, da bi ga zaščitili."

Bridgesova aretacija se je zgodila kmalu po tem, ko je postal prost igralec. V zadnji sezoni je pri sršenih preživel svojo najboljšo sezono. V povprečju je dosegal 20,2 točke, sedem skokov in 3,8 podaje na tekmo.