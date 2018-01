Olimpija, ki se je okrepila, izgubila tekmo in kapetana. Med zmaji še en Lorbek?

Liga prvakov, 11. krog, skupina C:

Olimpija tokrat ni bila dorasel tekmec španskim gostom, ki so si po prvi četrtini priigrali prednost devetih točk (26:17) in jo nato držali ter višali vse do konca srečanja v Stožicah. Na koncu so slavili s 15 točkami razlike. Najbolj razpoložen pri gostiteljih je bil Jan Špan z 11 točkami, Talor Battle jih je ob porazu dodal deset.

Španci so s sedmimi zmagami in štirimi porazi na prvem mestu skupine C. Enega od porazov je Špancem prizadejala prav Olimpija, pri kateri so v sredo potrdili pričakovano informacijo, da se Mirza Begić vrača v zmajevo gnezdo.

Erazem Lobrek trenira z Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Lahko se zgodi, da bomo v zeleno-belem dresu videli tudi Erazma Lorbka, ki si je sredino tekmo ogledal s tribune. 33-letni center namreč trenira z ljubljanskim kolektivom. Ta nad videnim ni mogel biti navdušen. Ne samo zaradi predstave in rezultata, temveč tudi zaradi dejstva, da jo je skupil njegov mlajši brat, kapetan Olimpije Domen Lorbek. Ta v drugem polčasu ni igral. Za kako resna je poškodba, ni znano.

Erazmu Lorbku so z igrišča pomagali soigralci. Foto: Vid Ponikvar

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani 24. januarja gostovali pri beneški Umani Reyer Venezii.

Fotogalerija skozi objektiv Vida Ponikvarja

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Fiba, liga prvakov, 11. krog, skupina C:

Sreda Petrol Olimpija ; Estudiantes 57:72

Špan 11, Battle 10, Badžim 9, Morgan; Caner-Medley 17, Suton, Landesberg 9 Rosa Radom – AEK 20.00, Bayreuth - Banvit 20.30, SIG Strasborug – Reyer Venezia