Krki 11. zmaga, zasledovalec Helios igra šele v torek

Trinajsti krog prve slovenske košarkarske lige, lahko bi ga poimenovali kar božični krog, je razpotegnjen čez sedem dni. To sredo zvečer je Krka na gostovanju pri Iliriji zmagala s 87:82 in se utrdila na prvem mestu. Ima 11 zmag in le dva poraza. Njen prvi zasledovalec Kansai Helios bo igral šele v torek, 26. decembra, ko gostuje pri četrtouvrščeni ekipi LTH Castings.

Krka je še drugič v sezoni premagala Ilirijo. Vknjižila je enajsto zmag, s katero bo v novo leto vstopila kot vodilna ekipa lige Nova KBM. Ilirija je doživela šesti poraz, tretjega v nizu vključno s tekmo pokala Spar.

Novomeščani so do dveh točk prišli z bolj zbrano igro v končnici tekme. Medtem ko so Ljubljančani grešili tako s črte prostih metov kot z oddaljenosti, je Krka izkoristila svoje priložnosti in se izkopala iz zaostanka, ki ga je imela slabih pet minut pred koncem. Ilirija je imela po delnem izidu 22:8 v 36. minuti prednost 77:71, a je od tu dalje zgrešila pet prostih metov, hkrati pa ni zadela niti ene trojke. Zadnji dve sta poskusila Mirko Mulalić in Adnan Arslanagić pri zaostanku ene točke dobrih 10 sekund pred koncem.

Liga Nova KBM, 13. krog

Sreda, 20. december:

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Torek, 26. december:

Lestvica: