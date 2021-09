Liga NBA zavrnila prošnjo ameriškega zvezdnika, ki se ne želi cepiti

Klubi v ligi NBA bodo v večini v torek začeli priprave na novo sezono. Čeprav vodstvo lige od klubov ne zahteva, da so košarkarji cepljeni, pa se je kljub temu nekaj moštev in njihovih zvezdnikov znašlo v težavah. Zaradi pravil in ukrepov, povezanih z zajezitvijo novega koronavirusa, ki so zelo strogi predvsem v San Franciscu in New Yorku, je bila večina košarkarjev in članov strokovnih štabov primorana v cepljenje. Tamkajšnje oblasti namreč na tekme ne bodo spustile nikogar, ki je starejši od 12 let in ni cepljen, brez izjeme. Še posebej stroga pravila so tako doletela ekipe New York Knicks, Brooklyn Nets in Golden State Warriors.

The NBA has officially denied Andrew Wiggins’ request to get a religious exemption for the COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/ko4VNkH9CL — Tim Bontemps (@TimBontemps) September 24, 2021

Ekipi New York Knicks je že v petek sporočila, da so vsi cepljeni, tako da bodo lahko tudi vsi igrali domače tekme. Predsednik Brooklyna Sean Marks je v začetku tega tedna sporočil, da nekaj igralcev še ni cepljenih, a da se bodo razmere do začetka sezone, do 19. oktobra, po njegovo zagotovo uredile. Med tistimi, ki so na glas izrazili, da se ne bodo cepili, je tudi zvezdnik Golden Stata Andrew Wiggins, ki je vodstvo lige NBA zaprosil za izjemo, kot razlog pa je navedel verske razloge.

Vodilni pri najmočnejši košarkarski ligi na svetu njegovi prošnji niso ugodili. "Wiggins ne bo smel nastopiti na domačih tekmah ekipe Warriors, če ne bo izpolnil zahtev lokalnih oblasti v San Franciscu," so med drugim sporočili iz vodstva lige. Če 26-letni košarkar ne bo mogel pomagati svoji ekipi v prihodnji sezoni, bo to za nekdanje prvake lige NBA velik udarec. Wiggins je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 18,6 točke na tekmo, 4,9 skoka in 2,4 podaje na srečanje.

Kot so še sporočili iz lige, je bilo ob koncu pretekle sezone cepljenih okoli 85 odstotkov košarkarjev lige NBA, od takrat pa naj bi se odstotek še povišal.

Preberite še: