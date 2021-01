Dončić tokrat proti nepredvidljivemu Orlandu, Dragić v prestolnici

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo ponoči v ligi NBA pomerili s trenutno četrtouvrščenim moštvom vzhodne konference Orlando Magic, ki ima na računu sicer šest zmag in le tri poraze, a je nazadnje doživelo polom v Houstonu. Na delu bo ponoči tudi Goran Dragić, ki s svojimi Miami Heat gostuje pri Wizards v Washingtonu. Ameriška prestolnica se sicer še pobira po sredinem šokantnem vdoru Trumpovih podpornikov v Kapitol, dom ameriškega kongresa in senata.

Dallas Mavericks so v naletu – zadnji dve tekmi so Luka Dončić in ekipa dobili, v vse boljši formi je tudi slovenski zvezdnik, ki je še posebej zablestel na zadnji tekmi z Denver Nuggets, ko mu je le en skok zmanjkal do drugega trojnega dvojčka v sezoni. Navijači teksaške ekipe pa pričakujejo, da bo Ljubljančan osrednje ime tudi na tokratnem spopadu z Orlandom (začel se bo ob 2:30 po slovenskem času).

A ta je v sezono vstopil nekoliko bolj prepričljivo kot Dallas, na računu ima že šest zmag in zaseda četrto mesto na lestvici vzhodne konference. Mavericks so 50-odstotni, v osmih tekmah so štirikrat zmagali in prav tolikokrat izgubili, to pa jih trenutno uvršča na šesto mesto zahodne konference. So pa Magic na zadnji tekmi v Houstonu doživeli pravi polom in izgubili z 90:132.

V prejšnji sezoni so se Mavericks in Magic pomerili dvakrat, obakrat so zmagali Dončićevi. S 107:106 na njunem spopadu novembra leta 2019 in s 122:106 februarja 2020. Dončić je k prvi zmagi prispeval 27 točk, 7 skokov in 7 asistenc, k drugi pa kar 33 točk, 10 skokov in 8 asistenc. Na obeh tekmah je bil najboljši strelec.

Goran Dragić bo na delu v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Dragićevi proti neprepričljivim Čarovnikom

Uro in pol pred Dončićem pa bo na delu koseški zmaj Goran Dragić. Košarkarji Miami Heat, podprvaki lige NBA, gostujejo v Washingtonu pri moštvu Wizards, ki ga je v tej sezoni okrepil "gospod trojni dvojček" Russelll Westbrook. Ta tudi v tej sezoni povprečno dosega 20,5 točke, 10,7 skoka in 11,8 asistence na tekmo, ekipa pa ne blesti in je z le dvema zmagama in sedmimi porazi na predzadnjem mestu vzhodne konference. Najboljši strelec moštva, pravzaprav kar lige, s povprečjem 35 točk na tekmo, pa je sicer Bradley Beal, ki je na predzadnji tekmi Washingtona na obračunu s Philadelphia 76ers dosegel kar 60 točk in izenačil rekord franšize.

Miamiju gre v začetku te sezone za odtenek bolje, s tremi zmagami in štirimi porazi zaseda 11. mesto na vzhodu, tako Heat kot Wizards pa so nazadnje izgubili proti Bostonu.

Liga NBA, 9. januar: 21:00, Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 1:00, Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 1:00, Indiana Pacers – Phoenix Suns 1:00, Washington Wizards – Miami Heat 2:00, Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 2:00, Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 2:30, Dallas Mavericks – Orlando Magic 4:00, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers

Lestvica:

Preberite še: