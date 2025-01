Skupaj imajo samo devet porazov, Cleveland gosti Oklahomo

V noči na četrtek v ligi NBA med sabo igrata najboljši dve ekipi sezone za zdaj: Cleveland Cavaliers (31 zmag in le štirje porazi) in Oklahoma City Thunder (30-5).

Cleveland Cavaliers so vodilna ekipa vzhodne konference. Foto: Reuters Tekma se v noči na četrtek začne ob 1.00. Cleveland Cavaliers imajo na prvem mestu vzhodne konference lige NBA štiri zmage več od drugouvrščenih Boston Celticsov, Oklahoma City Thunder pa na prvem mestu zahodne konference šest zmag več od Houston Rocketsov, ki so drugi. Cavaliers so v nizu deset zaporednih zmag, Thunder pa ni izgubil že zadnjih 15 tekem. Cleveland je v domači dvorani izgubil le eno od dozdajšnjih 19 tekem in povprečno dosega 122,5 točke na srečanje, Oklahoma je v gosteh dobila 13 od 16 tekem, nasprotniku pa dovoljuje samo 103 točke.

Liga NBA, 8. januar:

Lestvica: