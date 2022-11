Goran Dragić na kraju trpljenja

Ni skrivnost, da Goran Dragić ni v najlepših odnosih s Torontom. Ko se je v prejšnji sezoni preselil v Kanado in zapustil Miami, mu trener Nick Nurse ni namenil veliko priložnosti. Nastopil je le na petih tekmah. Navijačem Toronta se je zameril že ob prihodu z izjavo, da bi raje igral v klubu z višjimi ambicijami. Ljubljančan se je za izrečene besede opravičil, a je bilo prepozno. V dvorani Scotiabank Arena se ni naigral, ampak bolj kot ne trpel. Zdaj se vrača v Toronto kot košarkar Chicaga. Ko sta se omenjena kluba v Kanadi pomerila v pripravljalnem obdobju, se Dragić ni pojavil na parketu.

Tokrat bo zaigral in skušal pomagati Bikom do zmage. Njegov soigralec je DeMar DeRozan, ki se je v preteklosti dokazoval tudi pri Torontu. DeRozan je prvi strelec Chicaga, na zadnji tekmi proti Bostonu (119:123) je izstopal s kar 46 točkami, njegovem strelskem rekordu sezone. Toronto je na drugi strani nazadnje zaigral v Dallasu in tesno izgubil proti Luki Dončiču in druščini (110:111). Proti Chicagu najverjetneje ne bo nastopil Pascal Siakam, ki si je v tretji četrtini dvoboja v Dallasu poškodoval mišico. Pri gostih je vprašljiv nastop Zacha LaVina. Zanimivo je, da se bosta tekmeca pomerila znova v noči na torek, tokrat v vetrovnem mestu.

LeBron James bo skušal prekiniti niz sedmih zaporednih zmag Clevelanda. Foto: Reuters

V nedeljski matineji se bosta v dvorani Crypto.com Arena v mestu angelov udarila Los Angeles Lakers in Cleveland Cavaliers. Gostje se lahko pohvalijo z vročim nizom zmag. Dobili so zadnjih sedem tekem in na lestvici zaostajajo le za še vedno neporaženim Milwaukeejem. LeBron James se bo tako pomeril proti nekdanjemu klubu, s katerim je leta 2016 osvojil ligo NBA. Dres Clevelanda je nosil kar 11 sezon.

Liga NBA, 6. november: 21.30 Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers

00.00 Memphis Grizzlies - Washington Wizards

00.00 Toronto Raptors - Chicago Bulls (Goran Dragić)

04.00 Los Angeles Clippers - Utah Jazz

