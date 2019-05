Trojka Leonarda, o kateri se bo še dolgo govorilo, in izjemen večer Srba #video

V končnici lige NBA se obeta prava drama, saj sta Toronto in Denver z zmagama v gosteh poskrbela za izenačenje v zmagah v konferenčnih polfinalih na 2:2. Košarkarji edinega udeleženca končnice iz Kanade so na krilih razigranega Kawhija Leonarda prekrižali načrte Philadelphii 76ers, Nuggets pa so po zaslugi raznovrstnega Nikole Jokića in natančnega Jamala Murrayja poskrbeli za gostujočo zmago v Portlandu.

V nedeljo je v ligi NBA izstopal Kawhi Leonard. Zvezdnik Toronta je bil neustavljiv na gostovanju v Filadelfiji, kjer je dosegel kar 39 točk in popeljal svoje moštvo do dragocene zmage (101:96), s katero so se Raptors v skupnih zmagah v konferenčnem polfinalu izenačili s Philadelphio (2:2). Kanadski klub je tako v teniškem žargonu naredil "brejk" in si znova priboril prednost, saj bo naslednjo tekmo igral na domačem parketu.

Vrhunci dvoboja v Filadelfiji:

Leonard je bil neustavljiv. Prispeval je 14 skokov in pet asistenc, zadel pa tudi odločilno trojko na srečanju, ko je 61 sekund pred koncem prehitel sireno za iztek napada in popeljal Toronto v vodstvo s 94:90. Pozneje se je izkazalo, da je bil to odločilen trenutek srečanja, saj 76ers do konca tekme niso več ujeli gostov. Leonard je iz igre zadel 13 od 20 metov, izza velike črte pa je metal izjemnih 5/7. Španski center Marc Gasol je dodal 16 točk, Kyle Lowry 14, Pascal Siakam, ki ga je pri delu ovirala poškodba mečne mišice, pa je s skromnim metom 2/10 končal dvoboj pri devetih točkah.

Prvi po letu 1993 in legendarnem Jordanu V zgodovini lige NBA je v uvodnih štirih tekmah končnice vsaj 150 točk, 30 skokov in 15 asistenc doseglo le pet igralcev. To so Elgin Baylor (1961), Wilt Chamberlain (1962), Rick Barry (1967), Michael Jordan (1993) in kot zadnji še zvezdnik Toronta Leonard, ki je tako poskrbel, da se je na prav posebnem seznamu po 26 letih znašlo novo ime.

Embiid pred tekmo prejel infuzijo

Joel Embiid je stisnil zobe in nastopil kljub zdravstvenim težavam. Foto: Reuters Pri gostiteljih sta bila najbolj nevarna Jimmy Butler (29 točk in 11 skokov) ter J. J. Redick (19 točk), Tobias Harris ni bil pri metu (16 točk, met iz igre 7/23, od tega za tri točke zgolj 2/13), prvi center Joel Embiid pa je ponudil zanj skromen iztržek (11 točk, met iz igre le 2/7, 8 skokov in 7 asistenc), ki je bil posledica zdravstvenih težav.

Na dan tekme je imel težave z nespečnostjo in bolečinami v želodcu. Ponovno je imel opravka z virusom, ki mu je pokvaril načrte že pred drugo tekmo. Sprva sploh ni vedel, ali bo pripravljen za nastop. Zdravniki so mu pomagali z infuzijo, tako da je Kamerunec le stopil na parket, kjer pa ni bil tako prepričljiv, kot se od njega pričakuje.

Trojni dvojček srbskega centra

Peta tekma konferenčnega polfinala bo v noči na sredo v Torontu. Denver se je maščeval Portlandu za nedaven poraz po neverjetnih štirih podaljških. Le 36 ur pozneje so Nuggets utišali dvorano v Filadelfiji z zmago 116:112, pri kateri je ponovno z raznovrstnostjo izstopal Nikola Jokić. Srbski center je prispeval 21 točk (met iz igre 8/15), 12 skokov in 11 asistenc ter bil podobno kot Paul Millsap (tudi 10 skokov) drugi klubski strelec večera.

Vrhunci dvoboja v Portlandu:

Največ točk je dosegel Jamal Murray (34), ki je blestel na črti prostih metov. V zadnjih 20 sekundah je zadel vseh šest poskusov, skupno pa proste mete izvajal popolnih 11/11. V zadnjih minutah srečanja je Jokić prestrašil navijače Denverja, saj je šepal po parketu. Na srečanju je prejel močan udarec v koleno, a je trener Michael Malone po sladki zmagi sporočil, da je s samozavestnim Srbom vse v najlepšem redu.

Pri Portlandu, ki je z nedeljskim porazom zapravil prednost v konferenčnem polfinalu, saj se serija seli v Kolorado, sta bila najučinkovitejša C. J. McCollum (29 točk) in Damian Lillard (28, met iz igre 9/22), Al-Farouq Amino je dodal 19 točk in osem skokov, "rezervist" Seth Curry pa 16 točk.

Peta tekma bo v Denverju v noči na sredo.

Liga NBA, konferenčni polfinale, 5. maj:

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors - Houston Rockets 2:1

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 2:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 2:1

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 2:2 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

