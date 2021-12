Velik udarec za Charlotte v ligi NBA

V nedeljo zvečer se bosta spopadla Cleveland Cavaliers in Utah Jazz, ki na zahodu zaseda visoko tretje mesto. Visoko so tudi Washington Wizards, trenutno so na četrtem mestu na vzhodu, v noči na ponedeljek pa jih čaka gostovanje pri Dragićevem delodajalcu Toronto Raptors, ki do nadaljnjega ne more računati na usluge nekdanjega "zlatega" kapetana slovenske reprezentance. V zadnji tekmi večera se bosta v derbiju začelja zahodne konference pomerila Houston in New Orleans.

Košatkarji Toronta bodo gostili Washington. Foto: Guliverimage

Z nenadejanimi težavami se spopadajo Charlotte Hornets. Sršeni bodo zaradi okužbe s Covid-19 kar nekaj časa pogrešali štiri zelo pomembne igralce. Manjkali bodo LaMelo Ball, ki je v prejšnji sezoni prejel priznanje za novinca leta (leta 2020 je to postal Ja Morant, še leto poprej pa Luka Dončić, oba košarkarja sta zaradi zdravstvenih težav izpustila zadnjo medsebojno tekmo v Dallasu), Terry Rozier, Mason Plumlee in Jalen McDaniels. Počivali bodo vsaj 10 dni, na parket pa se lahko vrnejo prej le v primeru, če bodo v razmaku 24 ur dvakrat negativni na testiranju za Covid-19. Charlotte bo praznino na igralskem seznamu začasno dopolnil s košarkarji, ki si nabirajo izkušnje v razvojni ligi G.

Liga NBA, 5. december: 21.30 Cleveland Cavaliers – Utah Jazz

00.00 Atlanta Hawks – Charlotte Hornets

00.00 Toronto Raptors – Washington Wizards

01.00 Houston Rockets – New Orleans Pelicans

Lestvica: