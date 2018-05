Zdesetkani Boston na krilih razpoložene trojice ugnal Dragićeve krvnike

Liga NBA, končnica, konferenčni polfinale

V košarkarski ligi NBA se je začel konferenčni polfinale. Na vzhodu sta se udarila Boston Celtics in Philadelphia 76ers, ki je v prvem krogu končnice izločila Miamija našega Gorana Dragića. Z zmago s 117:101 so serijo odprli Kelti, ki so leteli na krilih Terryja Rozierja, Jaysona Tatuma in Ala Horforda. Trojica je zbrala 83 od 117 točk.

Boston Celtics so konferenčni polfinale proti Philadelphia 76ers začeli z zmago s 117:101. Najbolj razpoložena sta bila Jason Tatum (28 točk) in Terry Rozier (29 točk). Foto: Reuters

Boston je pogrešal tri najboljše strelce Kyrieja Irvinga, Gordona Haywarda (oba do konca sezone) in Jaylena Browna (morda bo zaigral na drugi tekmi), a ga to ni zaustavilo na poti do zanesljive zmage nad Philadelphio.

Odločilen korak so naredili v drugi četrtini, ki so jo dobili z 31:23, in se ob polčasu na odmor odpravili z 11 točkami prednosti, to pa do konca še stopnjevali in obračun končali s 117:101.

Eden od ključnih elementov za zmago so bile trojke, Kelti so jih zadeli kar 17 iz 36 poskusov, Philadelphia le 5 iz 26.

Ob odsotnosti trojice je v ospredje stopila druga, in sicer Terry Rozier (29 točk), Jayson Tatum (28) in Al Horford (26). "Moja samozavest je vse. Moji soigralci verjamejo vame, trener verjame vame, želim si le nadaljevati v tem ritmu," se je smejalo prvemu strelcu Bostona na obračunu, ki je zadel sedem trojk iz devetih poskusov.

Joel Embiid je bil z 31 točkami najboljši strelec tekme, a se ni mogel veseliti. "To nismo bili mi," je bil po porazu razočaran trener Philadelphie. Foto: Reuters

"To nismo mi"

Na drugi strani je bil z 31 točkami in 13 skoki najbolj razpoložen Joel Embiid. "Ne v igri v napadu ne v obrambi nismo bili pravi. To nismo mi. To je bila res slaba tekma z naše strani," je bil slabe volje strateg poražencev Brett Brown.

Moštvi se bosta srečali spet v četrtek, ko bosta tudi drugo tekmo odigrali na terenu Bostona, nato se bo serija na štiri zmage preselila v Philadelphio.

Drugi pari konferenčnega polfinala so: Toronto Raptors –Cleveland Cavaliers, Houston Rockets – Utah Jazz (1:0 za Houston), Golden State Warriors – New Orleans Pelicans (1:0 za Golden State).