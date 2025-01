Dallas ne uspe prekiniti črnega niza

Dallas Mavericks so v noči na soboto na domačem parketu s 134:122 priznali premoč najboljši ekipi lige Cleveland Cavaliers. Ob Luki Dončiću, ki bo zaradi poškodbe mečne mišice na stranskem tiru še nekaj časa, je tokrat manjkal tudi Kyrie Irving.

Mavs v zadnjem času ne blestijo, to je bil že njihov četrti zaporedni poraz. Po tem, ko so se morali tokrat znajti brez obeh največjih zvezdnikov, je bilo jasno, da bo največ na ramenih Klaya Thompsona, ki pa se je še drugi tekmo zapored zaustavil pri 16 točkah. Najboljši strelec v vrstah domačih je bil sicer Quentin Grimes s 26, 17 jih je dodal Jaden Hardy. Pri gostih, ki poraza ne poznajo že devet zaporednih tekem, se je Evan Mobley zaustavil pri 34, dodal pa še 10 skokov. Sledil mu je Caris LeVert s 17 točkami.

Uvod v srečanje je bil sicer izenačen vse do rezultata 21:20 za Dallas, nato pa so v samem zaključku prvega dela igre gostje z delnim izidom 12:0 pred odhodom na prvi odmor povedli za 11. V preostalih treh delih igre smo vedno spremljali podoben scenarij. Cleveland se je vedno še nekoliko bolj oddaljil od Teličkov, ti pa so se v zaključkih četrtin znova približali, a nikoli na manj kot devet točk zaostanka.

Kidd si želi zgolj zdravja v ekipi

Dallas z novim porazom še vedno zaseda šesto mesto na zahodu, a nekatera moštva se mu vztrajno bližajo in kaj lahko se zgodi, da bodo varovanci Jasona Kidda kmalu izven mest, ki vodijo neposredno v končnico. O tem, česa si sam želi za moštvo, pa je po tem, ko se je začelo špekulirati o prihodu Jimmyja Butlerja v Dallas, pa je preprosto dejal: "Zdravja." Bolnih je namreč kar nekaj igralcev, pa tudi članov osebja, zato je že pred tekmo poudaril, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečili širjenje bolezni znotraj moštva. Mavericks sicer po poročanju ameriških medijev nimajo v planu prihoda zvezdnika Miamija v Teksas.

Jason Kidd se je po poškodbi Luke Dončića z varovanci znašel v črnem nizu brez zmage. Foto: Reuters

Do zmage tudi vodilni na zahodu

Če je Cleveland najboljši v ligi in na vzhodu, pa na zahodu trenutno blesti Oklahoma. Thunder so tokrat v domači dvorani s 117:107 odpravili Kratkohlačnike iz New Yorka, Ponovno pa je blestel Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 33 točk. Knicks ni pomagala niti izjemna predstava Karla Anthonyja Townsa, ki je 17 točkam dodal kar 22 skokov.

Poraz je doživel tudi Denver, ki prav tako ne more računati na pomoč slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja. Le asistenco od novega trojnega dvojčka je bil oddaljen Nikola Jokić (41 točk, 18 skokov, 9 asistenc) a blestel je tudi Wictor Wembanyama na strani Spurs, ki se je ustavil pri 35 točkah in prav tako 18 skokih.

Prvaki zanesljivi, do zmage še James in druščina

Prvaki iz Bostona so se na krilih trojca Derrick White (23), Peyton Pritchard in Jayson Tatum (oba po 20 točk) znesli nad Houston Rockets in v gosteh slavili s 109:86.

Po tem, ko je proti svojim Cavaliersom na prvi tekmi po 40. rojstnem dnevu premoč z Los Angeles Lakers moral priznati LeBron James, pa Jezerniki predstave v tem obdobju nadaljujejo mnogo bolje, saj so zabeležili še drugo zmago v dveh dneh. Na domačem parketu so tokrat s 119:102 odpravili Atlanta Hawks, James pa se je zaustavil pri 30 točkah. Še ti več je na drugi strani dodal Trae Young.

Liga NBA, 3. januar:

Lestvica:

