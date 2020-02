Bo padel slovenski rekord, še preden bosta Dragić in Dončić stopila na parket?

V ligi NBA bo, vsaj za slovenske ljubitelje košarke, osrednja tekma v noči na soboto med Miami Heat in Dallas Mavericks, ki se bo začela ob 2. uri po slovenskem času. Goran Dragić proti Luki Dončiću, na tribuni spet ogromno slovenskih navijačev in rojstni dan mlajšega Dončića, ki je po novem polnoleten tudi v ZDA. To so osrednji podatki o slovenskem spektaklu onstran Atlantika.

Odkar je Luka Dončić v ligi NBA, sta se Miami Heat in Dallas Mavericks pomerila trikrat. Februarja in lani decembra Goran Dragić ni zaigral, nekaj negotovosti pa je bilo tokrat pri košarkarju teksaškega kluba, potem ko si je na zadnjem obračunu proti San Antoniu poškodoval prst na levi roki.

Kot pišejo na 24ur.com, bo Luka stisnil zobe, kar bo razveselilo slovenske navijače. Predvsem tiste navijače, ki so se odločili, da si bodo slovenski spopad ogledali v živo. Po nekaterih podatkih naj bi jih bilo na tekmi 2500. Če bo številka dejansko takšna, bo nov rekord, potem ko si je lani marca Dragića in Dončića v Miamiju ogledalo od blizu približno dva tisoč slovenskih navijačev.

Tekma bo imela nekoliko drugačen prizvok za Dončića, ki je dopolnil 21 let in tudi po ameriško postal polnoleten. Sam sicer ne posveča temu pozornosti, saj poudarja, da je polnoleten postal že pri 18. Zanimivo pa bo videti, ali bo nadaljeval s predstavami, s katerimi navdušuje v tej sezoni. Na zadnji tekmi proti San Antoniu je prišel že do 21 trojnega dvojčka v karieri, od tega mu je to uspelo v tej sezoni trinajstkrat, kar ga postavlja na prvo mesto med vsemi v ligi NBA.

Tako Dragić kot tudi Dončić pa ne bosta gledala osebne statistike, temveč bosta želela pomagati ekipi k zmagi. Oboji so na dobri poti do končnice in v obeh taborih bi se radi dodobra uigrali pred izločilnimi boji ter si priigrali dobro izhodišče.

Obe ekipi imata po 36 zmag, le da ima Dallas en poraz več (23). Miami na vzhodu zaseda četrto, Mavericks pa na zahodu sedmo mesto – od tretjega mesta so oddaljeni le za tri zmage, medtem ko Miami za pet.

V noči na soboto bo aktiven tudi Denver, našega tretjega predstavnika v ligi NBA, Vlatka Čančarja.

Slovenska veselica, ki jo je na koncu Dragić še dodatno podžgal Lanski dvoboj dveh junakov z EuroBasketa 2017, ki sta pomagala Slovenijo popeljati do zgodovinske zlate medalje, je bil med slovenskimi ljubitelji košarke dolgo pričakovan. Goran Dragić in Luka Dončić sta vendarle prvi imeni slovenske košarke. Zanimivo, da je Dončić prav na tem obračunu občutil nervozo. Kot je dejal, sploh prvič v karieri. Približno dva tisoč slovenskih navijačev je pripotovalo na Florido in si ogledalo dvoboj med Miamijem in Dallas Mavericks. V ligi NBA je bil to rekord, da je bilo na eni tekmi prisotnih toliko navijačev iz ene države. In povrhu vsega iz tako majhne Slovenije, ki ima le dva milijona prebivalcev. V American Airlines Areni je odmevala Avsenikova Golica, slovenski navijači pa so dočakali spektakel, ki so ga želeli videti. A ni bil Dončić najboljši posameznik dvoboja, temveč je bil šov v režiji izkušenejšega Dragića. Kapetan zlate slovenske reprezentance je vpisal drugi trojni dvojček v karieri in to prav proti Dončićevemu moštvu ter pred dva tisoč glavo slovensko množico, ki mu je dala dodatna krila. S 23 točkami, 12 skoki in 11 asistencami je bil prvi mož ob zmagi Miamija s 105:99. Nervozni Dončić je za poraženo moštvo prispeval 19 točk, osem skokov in sedem asistenc, imel pa je tudi šest izgubljenih žog. In slovenska košarkarska zvezdnika sta dala zadoščenje navijačem tudi po koncu tekme. Izmenjala sta si dres, Dragić pa je poprijel za mikrofon in jih spravil v delirij. "Kdor ne skače, ni Slovenc'c" je odmevalo v dvorani Miamija. Trenutki, ki so se navijačem in našima košarkarjema za vedno vtisnili v spomin. Poglejte, kakšno veselico so lani na Floridi pripravili slovenski navijači.

