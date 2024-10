Poseben dan za LA Clippers

Po torkovem uvodu v novo sezono lige NBA bo v noči na četrtek na sporedu kar deset tekem. Tudi tokrat še brez slovenske udeležbe, saj bosta Luka Dončić in Vlatko Čančar prvič na delu v noči na petek. Poseben večer čaka Los Angeles Clippers, ki bodo prvič na uradni tekmi zaigrali v svoji novi dvorani Intuit Dome, kjer jih čaka obračun s Phoenix Suns.

Intuit Dome je dvorana, ki ima 18 tisoč sedežev. Odprli so jo sredi avgusta, stala je okrog dve milijardi ameriških dolarjev in velja za eno najmodernejših športnih dvoran v ZDA. V njej so v pripravljalnem obdobju že zaigrali tudi Dallas Mavericks, sicer brez Luke Dončića, tokrat pa bodo LA Clippers odigrali prvo uradno tekmo v svojem novem domovanju.

Med drugim bodo na delu tudi Milwaukee Bucks, ki bodo gostovali pri Philadelphii. Obe ekipi v minuli sezoni nista izpolnili pričakovanj, potem ko sta izpadli v prvem krogu končnice, a nova priložnost se bo ponudila z uvodom v novo sezono. Gre za tretjo zaporedno sezono, v kateri se bosta Milwaukee in Philadelphia srečala na otvoritvi sezone, obeta pa se tudi zvezdniški spopad z napako. Medtem ko bo Milwaukee zaigal z Giannisom Antetokounmpom in Damianom Lillardom, bo manjkal Khris Middleton. Pri Philadelphii bo uvodno dejanje izpustil novinec v dresu 76ers Paul George, skoraj zagotovo pa bo prve tri tekme v novem tekmovalnem obdobju izpustil Joel Embiid.

