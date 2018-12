Dončiću ni uspelo, bo Jamesu?

V noči na soboto bo v liga NBA na sporedu kar deset srečanj. Medtem ko je Luka Dončić z Dallosom minuli večer zabeležil še četrto zaporedno ničlo, si tega scenarija ne želijo pri LA Lakers. LeBron James in soigralci želijo mini serijo porazov (2) prekiniti že proti Pelikanom iz New Orleansa. Na delu bosta tudi vodilni ekipi na Vzhodu in Zahodu Toronto Raptors in Denver Nuggets.