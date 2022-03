Bo vodilna ekipa lige prekinila negativni niz?

V noči na četrtek v ligi NBA ne bo na delu nobenega Slovenca. Bodo pa zato na parket stopili košarkarji Phoenix Suns, ki jih čaka srečanje s Portland Trail Blazers. Suns so na 49 tekmah v tej sezoni izgubili le dvanajstkrat, a so od tega dva poraza doživeli na zadnjih dveh tekmah. Najprej so izgubili z New Orleans Pelicans, nato pa še z Utah Jazz. Pred tem so nanizali osem zaporednih zmag.