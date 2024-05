Koleno ga muči, a vemo, da bo Dončić igral. Še preden gremo spat.

Slovenski športniki so trdoživi, tak je tudi košarkar Luka Dončić, ki je šepal, a priboril Dallas Mavericksov izenačenje v drugem krogu končnice proti OKlahomi City Thunder na 1:1 v zmagah. Zdaj sledi tretja tekma, prva v Teksasu in to ob za slovenske ljubitelje košarke ugodni uri, v soboto zvečer ob 21.30. Rezultat bomo na Sportalu spremljali v živo. V noči na nedeljo se nadaljujeta še dvoboja drugega kroga končnice mred Clevelandom in Bostonom (1-1) ter Indiano in New Yorkom (1-2).