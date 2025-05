V živo: Partizan nadigral Dubaj, Zvezda v velikih težavah

V regionalni košarkarski ligi ABA, kjer se je Cedevita Olimpija poslovila v četrtfinalu, sta se začeli polfinalni seriji. Partizan je na prvi tekmi nepričakovano gladko in visoko premagal Dubaj z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Ob polčasu je bilo na semaforju 53:31, že v tretji četrtini so črno-beli vodili za 30, na koncu pa zmagali s 102:72. Ob 21. uri Budućnost Andreja Žaklja doma gosti Crveno zvezdo in je ob polčasu vodila s 56:40. Polfinalni seriji se igrata na dve zmagi.

Klemen Prepelić in soigralci so bili nemočni proti Partizanu. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Partizan je bil na prvi polfinalni tekmi lige ABA od prve minute boljša ekipa. Dubaj, ki je v četrtfinalu v treh tekmah izločil Cedevito Olimpijo, je bil nemočen. Že v prve polčasu je dobil več kot 50 točk, na koncu pa so Beograjčani zmagali s 102:72, pa je bila zadnja četrtina samo še formalnost (17:17). Z 21 točkami je bil najboljši strelec Partizana Sterling Brown, 19 jih je dal Duane Washington. Črnobeli iz Beograda so zadeli kar 15 trojk iz 28 poskusov, gostje iz Združenih arabskih emiratov pa samo šest iz 22. Davis Bertans je bil prvi strelec Dubaja s 17 točkami, slovenski reprezentant Klemen Prepelič je v 24 minutah prispeval osem točk in imel še tri asistence in dve podaji.

Liga ABA, polfinale, prvi tekmi:

Ponedeljek, 26. maj: