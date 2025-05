V živo: Prepelič z rekordom sezone, Dubaj izsilil tretjo tekmo

V ligi ABA sta na sporedu drugi tekmi polfinalne serije. Dubaj je po fantastični tekmi Klemna Prepeliča, ki je dal kar 30 točk, s 100:95 premagal Partizana in izsilil odločilno tretjo tekmo. Zdaj poteka še obračun Crvene zvezde in Budućnosti. Varovanci Andreja Žaklja so na prvem srečanju razbili Beograjčane.

Če so košarkarji iz Združenih arabskih emiratov na prvi polfinalni tekmi zadeli samo šest iz 22 poskusov, pa je bila zgodba na drugi povsem drugačna. Na domačem parketu so jih samo v prvem polčasu dali kar 11 (iz 20 poskusov). Že po prvi četrtini so vodili z 29:23, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 50:47. S 14 točkami je največ k vodstvu prispeval Nate Mason, Davis Bertans je bil pri devetih točkah, Klemen Prepelič pa z dvema trojkama pri šestih.

Klemen Prepelič je dal kar 30 točk. Foto: Dubai Basketball Drugi polčas je bil izenačen, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Najboljšo tekmo sezone je odigral prav slovenski reprezentant in kapetan Dubaja Prepelič. Ko je dve minuti do konca zadel za znižanje na 81:82, je bil že pri 24 točkah in tako dosegel svoj točkovani rekord sezone. Dal je pet trojk, Dubaj 14. A sledila je trojka Duana Washingtona, njegova prva na tekmi (11. Partizana) in srbska ekipa je povedla s 85:81. Bertans je v zadnji minuti zgrešil trojko za vodstvo Dubaja, Mason pa 14 sekund do konca zadel oba prosta meta za izenačenje na 85:85. Carlik Jones, ki je bil s 23 točkami prvi strelec Partizana, je v zadnji sekundi zgrešil met za zmago in tekma je šla v podaljšek.

Tudi v podaljšku je dal enega ključnih košev Prepelič, minuto pred koncem za vodstvo za štiri točke (92:88). Kapetan je s štirimi prostimi meti zatem samo še potrdil zmago. Za končni izid 100:95 je dal 30 točk. Mason je končal s 26 točkami.

Liga ABA, polfinale, drugi tekmi:

Četrtek, 29. maj: