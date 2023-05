Cedevita Olimpija proti evroligašu za biti ali ne biti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvem medsebojnem obračunu v nedeljo v Štark Areni je semafor kazal 85:70 v najboljše ekipe rednega dela lige. Zmagovalec serije se bo v finalnem nizu regionalne lige pomeril z aktualnimi prvaki tekmovanja, košarkarji Crvene zvezde.

"Na drugi tekmi bomo morali odigrati drugače, kot na prvi v Beogradu. Prioriteta je ekipna igra z dobro, kolektivno obrambo. V napadu mora biti zgodba podobna. Žoga mora krožiti in imeti moramo boljšo selekcijo meta, nadzor skoka in vračanje v obrambo. Od svojih fantov pričakujem veliko bolj borbeno predstavo. Na tej tekmi pred domačimi navijači in polnimi tribunami Stožic se moramo prikazati v najboljši možni luči," je pred dvobojem povedal glavni trener Zmajev, Miro Alilović.

Liga ABA, polfinale, druga tekma:

Torek, 30. maj: