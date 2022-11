Rebec podaljšal, pot iz krize Cedevita Olimpija išče v Bosni

Po reprezentančni akciji se na parkete vrača liga ABA. Cedevita Olimpija, ki je odmor izkoristila za nekaj dodatnega uigravanja in treningov, se bo v soboto pomerila z Igokeo. Za en mesec do podaljšali z Maticem Rebcem.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tej sezoni na petih tekmah lige ABA klonili dvakrat, med drugim pa so dva poraza zabeležili tudi tik pred reprezentančnim odmorom, ko so najprej v Eurocupu morali priznati premoč Umano Reyer Venezio, zatem pa jih je v ligi ABA na domačem parketu ugnal še FMP. Ljubljančani bodo tako v Aleksandrovcu pri Laktaših skušali prekiniti niz dveh zaporednih porazov.

"Še vedno niso zdravi vsi igralci, še vedno se soočamo s težavami in čakamo fante, ki so poškodovani, da se vrnejo. Karlo Matković se počasi priključuje treningom in upamo, da bo v ekipi za sobotno tekmo v Laktaših. Za ostale igralce trenutno še nismo prepričani, kdaj se bodo vrnili na parket. Kolikor smo lahko, smo v tem obdobju skušali napraviti. Fantje, ki so lahko trenirali, so pridno delali. Pričakujemo, da bomo imeli na tekmah več energije," je po tekmovalnem premoru povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Tako so z Maticem Rebcem pogodbo podaljšali še za mesec dni,

O Igokei je Golemec povedal: "Naši tekmeci igrajo zelo potrpežljivo, moštvo je sestavljeno iz odličnih posameznikov, s klopi jih vodi trener, ki točno ve, kaj želi od svojih igralcev. Čaka nas težka tekma. V Laktaših nikoli ni bilo lahko igrati. Ekipa ima odlične napadalce, izkušene igralce ter nekatere mlade košarkarje, ki igrajo odlično v obrambi in dajejo energijo celotni ekipi. Če bomo želeli zmagati na tem gostovanju, bomo morali odigrati eno od naših najboljših tekem."