Ni počitka za Cedevito Olimpijo, nova priložnost za Krko

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je znova sklop dveh zaporednih gostovanj. Danes ob 17. uri bodo zmaji gostovali v Laktaših, kjer bodo proti Igoeki skušali zabeležiti svojo tretjo zaporedno zmago v regionalni ligi. Obe ekipi sta po štirih odigranih tekmah v rednem delu pri izkupičku dveh zmag in dveh porazov.

Kot so sporočili iz kluba, bo Cedevita Olimpija še naprej brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki pa se je v četrtek vrnil v Ljubljano, a z ekipo v Laktaše preventivno ni odpotoval. Zelo dobro po poškodbi stopala okreva tudi Brynton Lemar, ki je pred dnevi vstopil v tretji teden rehabilitacije po poškodbi.

"Gostujemo pri Igokei, ki jo zelo spoštujemo in je zelo dobro sestavljena ekipa. V svojih vrstah premore izkušene igralce, kot sta Dragan Milosavljević in Marko Jeremić, v primerjavi s prejšnjo sezono ima tudi zelo dominantnega centra Terrella Carterja, na položaju organizatorja igre pa ima Brycea Jonesa. Igro pod glavnim trenerjem Nenadom Stefanovićem vedno krasijo veliko pick'n'roll igre, teka in odprtih metov za tri točke ter – tisto, kar nam v tej sezoni povzroča težave – napadalni skoki. Moramo izkoristiti pozitivno energijo z zadnjih dveh tekem, obenem pa v napadu iskati najboljšo mogočo rešitev glede na položaj na parketu," je pred gostovanjem v Laktaših povedal trener Đorđe Adžić.

Krka bo v nedeljo ob 21. uri gostila SC Derby. Novomeščani so v prejšnjem krogu na gostovanju pri Ciboni zabeležili prvo zmago v regionalni ligi, na drugi strani je Studentski centar po štirih tekmah pri polovičnem izkupičku.

Liga ABA, 5. krog

Petek, 18. oktober:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica:

Preberite še: