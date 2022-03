Olimpija v dramatičnem derbiju v Tivoliju porazila Partizan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cedevita Olimpija je v velikem derbiju 24. kroga lige ABA v do roba polni Hali Tivoli z 81:79 premagala beograjski Partizan.

Cedevita Olimpija : Partizan 81:79 (61:67, 43:46, 22:23)

Fotogalerija s tekme (Nik Moder/Sportida):

1 / 37 2 / 37 3 / 37 4 / 37 5 / 37 6 / 37 7 / 37 8 / 37 9 / 37 10 / 37 11 / 37 12 / 37 13 / 37 14 / 37 15 / 37 16 / 37 17 / 37 18 / 37 19 / 37 20 / 37 21 / 37 22 / 37 23 / 37 24 / 37 25 / 37 26 / 37 27 / 37 28 / 37 29 / 37 30 / 37 31 / 37 32 / 37 33 / 37 34 / 37 35 / 37 36 / 37 37 / 37

Prva četrtina derbija je bila izjemno borbena, Beograjčani pa so jo zaključili s točko prednosti. Za ljubljansko obrambo je bil nerešljiva uganka predvsem Aleksa Avramović, ki je v prvih desetih minutah igre dosegel 11 točk. Pri Olimpiji je z osmimi točkami izstopal Jaka Blažič.

Na parketu je potekal hud boj, tudi z nekaj živčnosti, tako so sodniki s tehnično napako kaznovali trenerja domačih Jurico Golemca, pa košarkarjem Partizana piskali dve nešportni in eno tehnično napako, na sodniške odločitve so se čustveno odzvali tudi gledalci, na parket je s tribun tudi poletelo nekaj stvari. Le legendarni trener Partizana Željko Obradović je ostajal povsem miren, dokler ob koncu druge četrtine ni tretjega prekrška naredil Alen Smajlagić, ki je po ugovarjanju od sodnikov prejel tudi tehnično napako. Takrat je pritisk narasel tudi pregovorno vročekrvnemu strategu Beograjčanov, ki je najprej nadrl svojega igralca, po polčasu pa nekaj krepkih namenil še sodniški trojki.

Olimpiji ni in ni stekel met za tri točke, iz štirinajstih poskusov je v prvem polčasu zadela le eno samo in na odmor odšla s tremi točkami zaostanka. Avramović je polčas končal z 19 točkami, najboljši pri zmajih pa je bil s 14 točkami Blažič.

Drugi polčas je Olimpija odprla s trojko, šele svojo drugo na tekmi, natančen pa je bil kdo drug kot Jaka Blažič. Partizan je nadaljeval z dobro igro, razigral se je Kevin Punter, po 30 minutah igre pa so imeli Beograjčani šest točk prednosti. Pri domačih je blestel motivirani Alen Omić, svoj čas tudi košarkar beograjske Crvene zvezde, ki je tretjo četrino končal z enajstimi točkami.

Dvoboj med Ljubljančani in Beograjčani ima velik pridih zgodovine, saj se bosta obe ekipi poklonili časom nekdanje Jugoslavije. Cedevita Olimpija je namreč v svoji zgodovini osvojila šest naslovov jugoslovanskega državnega prvaka, Partizan pa ima v svojih vitrinah štiri naslove prvaka nekdanje skupne države. Moštvi igrata v retro dresih.

Krka, ki ima čedalje manjše možnosti v boju za obstanek, bo v ponedeljek gostovala v Beogradu pri Crveni zvezdi.

Liga ABA, 24. krog: Sobota, 26. marec:

Igokea : SC Derby 83:67

Stephens 19, 13 sk., Waller 13; Kamenjaš 20, 9 sk.



FMP : Borac 90:82

Simović 23, 8 sk., Tasić 21, Jones 16; Novaković 25, Hale 20 Nedelja, 27. marec:

Cedevita Olimpija : Partizan 81:79 (61:67, 43:46, 22:23)

19.00 Mornar - Zadar

21.00 Budućnost - Zadar Ponedeljek, 28. marec:

18.00 Crvena zvezda - Krka Četrtek, 31. marec:

18.00 Split - Mega