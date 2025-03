Krka v ogenj že danes, veliki derbi v Stožicah

Že danes se bo s tekmo v Zadru med domačim klubom in Krko začel 22. krog lige ABA. Drugi slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, bo v nedeljo v Stožicah gostil Crveno zvezdo.

Zadar ima po 21 krogih deset zmag, šest več od Krke, in je deseti na lestvic ter se bori za uvrstitev v končnico. Na prvi letošnji medsebojni tekmi je na začetku novembra v Novem mestu po preobratu v drugem polčasu zmagal z 81:73. Novomeščani so bili sicer v preteklem krogu blizu velike senzacije proti Partizanu, a jim je na koncu zmaga ušla po podaljšku.

"Čaka nas čisto drugačna tekma kot proti Partizanu. Zadar igra ogromno pod koš, poudarek je tudi na napadalnem skoku, s katerim želijo deklasirati nasprotnika. Žal ne moremo računati na Tiborja Mirtiča, ki bi nam tukaj lahko zelo pomagal. Ne glede na to je videti, da smo v vzponu in da smo popravili igro v obrambi. Poškodovani igralci se počasi vračajo in pridobivajo kapaciteto pljuč. Skratka, komaj čakamo tekmo, ki pa bo izjemno težka za taktično pripravo. Trener Jusup dobro ve, kaj dela. S svojim štabom se zelo dobro pripravi na vsako tekmo, tako da nas čaka izredno zahtevna tekma," je pred tekmo dejal strateg Krke Dejan Jakara.

Cedevita Olimpija bo gostila Crveno zvezdo. Foto: Aleš Fevžer

Po uvrstitvi v četrtfinale EuroCupa pa bo Cedevita Olimpija na krilih junaške evropske predstave iskala uspeh tudi v ligi ABA. V nedeljo bo ob 17. uri v Stožicah gostovala Crvena zvezda, ki je trenutno z izkupičkom 17-4 na tretjem mestu regionalne lestvice, ljubljanska ekipa je šesta (12-9).

