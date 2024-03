Cedevita Olimpija pri evroligašu, pomemben boj za Krko

Krka bo v nedeljo v pomembnem obračunu za obstanek v dvorani Leona Štuklja gostila Mego. Beograjčani so z desetimi zmagami in prav toliko porazi na lestvici na sedmem mestu, Novomeščani pa so s štirimi zmagami in 16 porazi 13. Prvo medsebojno tekmo v tej sezoni je Krka sredi novembra v Beogradu dobila s 77:72.

"Po premoru nadaljujemo tudi v ligi ABA. Vemo, kaj nas čaka v zadnjih šestih krogih. Smo optimistični in pozitivni in že v nedeljo, ko gostimo Mego, bomo naredili vse, da zmagamo. Iz tekme v tekmo, razen na gostovanju pri Crveni zvezdi, bomo ne glede na tekmeca šli na zmago in si tako skušali priboriti obstanek. Že v nedeljo bi nam zelo prav prišla pomoč s tribun. Mi se bomo potrudili, se borili in smo pripravljeni za boj v naslednjem mesecu," je pred srečanjem povedal trener Krke Gašper Okorn.

Krko čaka obračun z Mego. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Cedevita Olimpija v Beogradu

Cedevito Olimpijo pa zatem čaka gostovanje v Beogradu v Štark Areni pri evroligašu Partizanu. Na lestvici regionalnega tekmovanja sta Cedevita Olimpija in Partizan po 20 odigranih tekmah poravnana s 14 zmagami in šestimi porazi. Zmaji v srečanje vstopajo s tremi zmagami na zadnjih štirih preizkušnjah v regionalnem tekmovanju.

V petek, dan pred odhodom v Beograd, so zeleno-oranžni trenirali praktično v popolni sestavi, saj so se vsi, ki so imeli težave s poškodbami, v preteklih desetih dneh postopoma vrnili v trenažni proces, v Štark Areni bo na parketu manjkal le Luka Ščuka, ki še ni saniral poškodbe roke, so sporočili iz kluba. Na prvem medsebojnem obračunu sezone so Ljubljančani na krilih več kot pet tisoč navijačev premagali aktualne prvake, košarkarje Partizana, z rezultatom 95:91. Blestel je kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel kar 29 točk in zbral še šest skokov.

"V glavnem smo tekmovalni premor preživeli tako, da smo poskušali pozdraviti poškodbe, ki smo jih imeli pred premorom. Nekaj igralcev se na parket vrača po daljšem odmoru. V zadnjem tednu smo dokaj normalno trenirali, nekaj dni tudi v popolni sestavi. Razen Luke Ščuke, ki bo dlje časa odsoten zaradi zloma roke, so se preostali fantje vrnili na treninge, a kot sem že omenil, nekateri so bili odsotni daljše obdobje, zato je za zdaj še vprašanje, v kakšni formi so," je pred tekmo dejal trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. "Partizan je, še posebej v Beogradu in po odlični predstavi na četrtkovi evroligaški preizkušnji proti Anadolu Efesu, zelo zahteven tekmec. Beograjčani bodo zagotovo motivirani, imeli so tudi dovolj časa, da se pripravijo na nas. Nedeljska tekma je za nas velik izziv in želim si, da jo odigramo pametno in potrpežljivo," je še dodal Martić.

