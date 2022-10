Domžalčani ligo Aba 2 odprli z zmago

Pri zasedbi iz Domžal je bil najbolj učinkovit Blaž Mahkovic, ki je 21 točkam dodal pet skokov in štiri podaje. Pri osmoljencih današnjega slovenskega dvoboja v Zlatiboru je bil najbolj razpoložen Dino Murić s 16 točkami, desetimi skoki in šestimi asistencami.

V tej sezoni bo v ligi Aba 2 skupno nastopilo 14 ekip, ki se bodo v rednem delu najprej pomerili na petih turnirjih. V tem tekmovanju bodo nastopili Krka, Helios Suns in Ggd Šenčur iz Slovenije, Sutjeska in Podgorica iz Črne gore, Borac WWIN, Široki in Spars Ilidža iz BiH, TFT Skopje in Pelister Bitola iz Severne Makedonije, Gorica in Vrijednosnice Osijek iz Hrvaške ter Sloga in Zlatibor Gold Gondola iz Srbije.