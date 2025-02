Cedevita Olimpija v Splitu, Krka lovi pomembno zmago

Cedevita Olimpija si je v sredo zagotovila mesto v končnici evropskega pokala, zdaj pa jo čaka gostovanje v Splitu, kjer bo v okviru 19. kroga lige ABA skušala zabeležiti peto zaporedno zmago v tekmovanju. Ljubljanska zasedba se je pred 19. krogom tekmovanja povsem približala prvim štirim ekipam na lestvici, ki prinašajo prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice. Z 11 zmagami in sedmimi porazi so zmaji po izkupičku poravnani z Igokeo, ki v Tivoli prihaja prihodnji konec tedna, za Dubajem, ki je trenutno četrti, pa zaostajajo za dve zmagi. Split je pred začetkom kola na 13. mestu s šestimi zmagami in 12 porazi, a z dobro popotnico s sredine tekme hrvaškega državnega prvenstva.

"Pred nami je izredno zahtevna tekma. Split je v rezultatski krizi po zamenjavi trenerja, ob tem pa moramo v obzir vzeti dejstvo, da so imeli po menjavi trenerja zelo zahteven razpored tekem. Prepričan sem, da bodo v soboto na parket stopili zelo motivirani. Mi smo zagotovo nekoliko čustveno iztrošeni, čaka nas še dolga pot v Split. Za nas je tekma pomembna v boju za vrh lestvice in končnico regionalne lige. Že na prvi tekmi s Splitom je bilo težko, zmago smo zabeležili z zadetim metom ob zvoku sirene. Resnično pričakujem zelo zahtevno tekmo," je pred sobotno preizkušnjo za klubsko spletno stran povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

Krko čaka obračun s Cibono. Foto: Aleš Fevžer

Krka pa bo doma gostila Cibono. Novomeščani so na lestvici 14. in imajo dve zmagi več od Cibone, ki je mesto za njimi. Prvo letošnjo medsebojno tekmo so dobili z 81:74, zato bi jim z morebitno zmago pobegnili za praktično štiri zmage v boju za obstanek. "Cibona s prihodom novega trenerja igra drugačno košarko. Dodali so novega visokega igralca, nekateri se vračajo po poškodbah. Glede na to, da nismo v najboljšem ritmu, moramo najti način, da enostavno to tekmo doma dobimo," je pred srečanjem dejal trener Dejan Jakara.

"Čaka nas težek nasprotnik v zelo pomembni tekmi za nas. Ta, glede na lestvico in prvo medsebojno tekmo, šteje pravzaprav dvojno. Morali se bomo fizično in psihično zelo dobro pripraviti na trdo tekmo, kjer bomo treba biti zbran vseh 40 minut. Naš cilj mora biti izključno zmaga. Igramo doma in želim si, da prikažemo boljšo obrambo in hitrejšo igro, ki bi nas pripeljala do pozitivnega rezultata," pa je dodal Jan Špan.

