Mogoča je le zmaga, zadnje dejanje za Matkovića

Po zadnji domači preizkušnji v rednem delu EuroCupa v sredo proti London Lions, ko je postalo znano, da bodo košarkarji Cedevite Olimpije evropsko sezono zaključili brez domače zmage, je pred zmaji nova preizkušnja. Varovanci glavnega trenerja Zorana Martiča se bodo v Čačku podali v lov na trinajsto zmago v sezoni na regionalni sceni, s katero bi ostali v boju za najvišja mesta na lestvici ter hkrati prekinili niz dveh zaporednih porazov. Po dvoboju v Čačku se bo od ekipe poslovil Karlo Matković, ki odhaja v Združene države Amerike.

Borac iz Čačka v tej sezoni za zdaj nastopa zgolj v regionalni ligi, kjer je do 19. kola zbral osem zmag, doživel pa deset porazov. Od tekmovalne sezone 2020/21, v kateri sta se Cedevita Olimpija in Borac pomerila prvič, odkar je prišlo do združitve Cedevite in Olimpije, ljubljanska zasedba še ne pozna poraza proti kolektivu iz Čačka. "Sobotna tekma je za nas izredno pomembna. Zadnji porazi na gostovanjih v regionalni ligi so nam močno zmanjšali možnost za visoko uvrstitev na lestvici ob končni razvrstitvi. Dvoboj z Borcem moramo odigrati čim bolje in se z gostovanja vrniti z zmago," je pred dvobojem z Borcem za klubsko stran povedal glavni trener Martić.

Krka bo tekmo 19. kroga odigrala v torek. Foto: www.alesfevzer.com

Krka gosti zasedbo Jakare

Krka, ki si je v petek z zmago na povratni tekmi priigrala nastop na zaključnem turnirju pokala Spar, bo tekmo 19. kroge lige Aba odigrala v torek. V Novo mesto prihaja zasedba SC Derby, ki jo vodi nekdanji trener Heliosa Dejan Jakara. Obe ekipi sta bili v prejšnjem krogu uspešni, Novomeščani so na pomembnem obračunu za obstanek premagali Mornar, moštvo iz Podgorice pa je na domačem parketu zaustavilo Cedevito Olimpijo. Krka ima po 18 odigranih tekmah štiri zmage, Studentski centar pa osem.

Liga Aba, 19. krog

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Ponedeljek, 5. februar:

Torek, 6. februar:

Lestvica:

