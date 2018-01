Mornar na kolena spravil Budućnost, Olimpija se je igrala z zmago

Liga ABA, 18. krog

V 18. krogu košarkarske lige ABA je na zgodnjepopoldanskem obračunu Mornar ugnal vodilno Budućnost, beograjski FMP pa je po podaljšku strl Cibono. Košarkarji Petrol Olimpije, ki je nahajajo v spodnjem delu lestvice, so v soboto v Tivoliju s 65:64 premagali Cedevito Jureta Zdovca, ki je pri vrhu. V ponedeljek bo zanimivo na beograjskem spopadu med Crveno zvezdo in Partizanom.

Olimpija je tekmo v Tivoliju proti svojemu nekdanjemu trenerju začela odlično in v 22. minuti tekme vodila celo za 18 točk, nato pa je sledil nerazumljiv padec Ljubljančanov, ki so v vsega šestih minutah zapravili visoko prednost in v 28. minuti že zaostajali. Nato so se le zbrali in prišli do zmage. Odločilna koša je tik pred koncem dosegel Američan Jordan Morgan, ki je zadel prosta meta za zmago.

V tem krogu bo zanimivo tudi v Beogradu, kjer se bosta v ponedeljek v večnem derbiju pomerila Crvena zvezda in Partizan.

Liga ABA, 18. krog Sobota Petrol Olimpija: Cedevita 65:64

Hrovat in Morgan 12; Musa 24, Cherry 13 Nedelja Mornar : Budućnost 87:81

Vranješ 19, Raley-Ross 12; Gordić 22, Ivanović 17 Cibona : FMP 84:85*

Žorić 31, Ratkovica 16; Čović 18, Apić 11 Ponedeljek 18.00, Igokea – Zadar (prenos na Planet 2) 21.00, Crvena zvezda - Partizan (prenos na Planet 2) Torek 20.00, Mega Bemax – MZT Skopje (prenos na Planet 2)



*podaljšek