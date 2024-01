Krka v Zadru, Cedevita Olimpija išče recept za zmago

Prvo medsebojno tekmo v letošnji ligi je Zadar v Novem mestu dobil z 88:75. Novomeška zasedba je trenutno s tremi zmagami in 13 porazi na predzadnjem mestu lige, medtem ko je Zadar z izkupičkom 8-8 na sedmem mestu.

"Zadar je atipična ekipa. Ne igrajo toliko pick and roll, so pa vsi igralci visoki in lahko prevzemajo. Imajo MVP lige Božića. Ne oziramo se na to, da naj bi bil poškodovan, ampak pričakujemo, da bo proti nam igral in se na to tudi pripravljamo. Domačo tekmo z njimi smo odigrali slabo. Taktično smo narobe ocenili stvari in povsem zgrešili, za kar sem prevzel odgovornost. To bomo popravili. Mislim, da lahko odigramo dobro tekmo in razmišljamo o presenečenju, se bomo pa res morali držati dogovorjenega, predvsem glede skoka in tega, kdo je najbolj nevaren in kdo ne, pa da se ne vrti vse samo okrog Božića. Vse te informacije bo treba sprejeti v zelo kratkem času," je pred srečanjem povedal trener Krke Gašper Okorn.

Cedevita Olimpija bo skušala prekiniti niz treh zaporednih porazov. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v soboto ob 17. uri v Stožicah udarili z Igokeo in skušali prekiniti niz treh zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Pred začetkom 17. kola je bila Cedevita Olimpija z izkupičkom 11 zmag in petih porazov na tretjem mestu lestvice. Igokea je po 16 odigranih tekmah v rednem delu tekmovanja pri izkupičku desetih zmag in šestih porazov, s tem pa tesno sledi Cedeviti Olimpiji, ki ima zmago več. Na zadnjih petih tekmah je moštvo iz Laktašev zmagalo enkrat, in sicer v zadnjem krogu, ko je na gostovanju v Podgorici z rezultatom 90:81 premagalo SC Derby, ki ga vodi Dejan Jakara.

"Igokea se bo v soboto v Stožicah zagotovo predstavila z dobro igro in motivirana za zmago v Podgorici, kjer so bili naši tekmeci predvsem strelsko zelo dobro razpoloženi. Naša glavna naloga je, da že od samega začetka tekme dalje ustavimo njihovo hitro igro in njihov met iz razdalje," je pred obračunom povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Zoran Martić.

